Экс-канцлер ФРГ Шредер стал главой совета директоров "Роснефти"

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер избран председателем совета директоров российского государственного нефтяного концерна "Роснефть". Об этом заявил сам Шредер на пресс-конференции по итогам внеочередного собрания акционеров нефтяной компании.

Как отметил глава "Роснефти" Игорь Сечин, избрание экс-канцлера ФРГ в совет директоров компании не вызовет конфликт интересов из-за его работы председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG — оператора газопровода "Северный поток-2".

"Наоборот, я думаю, что это поможет компании по всем направлениям ее деятельности в Европе", - цитирует Сечина РИА новости.

По его словам, избрание Шредера будет способствовать развитию европейского бизнеса компании, расширению присутствия в Европе и сотрудничеству между РФ и ФРГ.

Сам Шредер выступая перед акционерами компании заявил, что доволен назначением. "Я решил привнести тот опыт, который мне удалось собрать и в политической, и в экономической сфере, а я думаю, что он немалый, на благо этой компании", - отметил Шредер.

В совет директоров «Роснефти» сегодня также вернулся министр энергетики России Александр Новак, который был исключен из него по решению акционеров в июне текущего года. Кроме того, в совет вошли 9 членов предыдущего состава совета: помощник президента России Андрей Белоусов, гендиректор и председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, управляющий директор компании — оператора трубопровода «Северный поток — 2» Маттиас Варниг, президент группы компаний ВР Роберт Дадли, бывший топ-менеджер ВР Гильермо Кинтеро, бывший топ-менеджер ExxonMobil Дональд Хамфриз, глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Алсуваиди Файзал.

Напомним, 11 августа стало известно, что правительство РФ выдвинул Шредера в совет директоров "Роснефти". Его кандидатуру на должность одного из независимых директоров компании должны утвердить в конце сентября.

По оценкам СМИ, на этой должности бывший канцлер Германии сможет зарабатывать свыше $550 тысяч в год.