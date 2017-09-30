Что с ними будет завтра - силовое выселение, поджог?

29 сентября Муса Мамедов отмечает свой день рождения.

Прошёл уже ровно год с тех знаменательных событий, когда в день своего юбилея (45 лет) дом Мусы Мамедова по улице Звёздная 57 был отключён от всех видов коммуникаций - ещё с февраля 2016-го от электричества, в юбилейный день - от воды и тепла.

На тот момент в доме проживало 11 семей, 10 несовершеннолетних детей. Дом был признан аварийным ещё в 2012-м году и подлежащим сносу, но жильё, куда можно было бы переехать, жителям не предоставлялось. Ночная температура в городе доходила уже до минус 3, когда многим из них пришлось взять в руки свои узелки, подчиняясь незаконному выселению, и срочно искать новую крышу для своей семьи.

Муса Мамедов, который проживал в доме с 1998 года, по производственному ордеру "Уренгойгазмонтаж", выезжать из дома (как и ряд других семей) отказался. В семье Мамедова двое сыновей - на тот момент - 5 и 10 лет. В свой юбилей, вместо получения поздравлений и цветов, Муса Мамедов вынужден был объявить голодовку, чтобы привлечь внимание власти к нарушению жилищных прав жителей дома. Но вместо ожидаемой защиты вместе со своим братом и двумя корреспондентами газеты "Рабочая Демократия" он попал в полицейский участок.

Дом по улице Звёздной 57 стал настоящей ареной сражений по жилищному вопросу. И одним из прочих, попавших в столь сложную жилищную ситуацию. Опека, полиция, представители власти стали постоянными завсегдатаями семьи Мамедовых, принуждая их под разными предлогами освободить занимаемое жильё и отправляться вместе с детьми на улицу.

17 октября Муса Мамедов обратился к прессе: "Скажите всем, что мы замерзаем!" Но Администрация города проигнорировала этот крик о помощи, вернее отреагировала достаточно нестандартным образом - через несколько дней, 21 октября, к дому подъехала техническая бригада. Вооружённые тяжёлыми инструментами, они приступили к демонтажу крыши. Оставшиеся жители дома выбежали на улицу - коллективными усилиями дом удалось отстоять.

8 ноября Мамедов был оштрафован на полторы тысячи рублей по иску Нины Динковой (начальницы управления жилищной политики города), к которой он обратился за помощью. Видимо, сетования Мамедова на происходящие события с его выселением, Динкова нашла для себя крайне оскорбительными, оскорбительными настолько, что подала на Мамедова заявление, что он не смог соблюсти почтительный тон общения с ней, когда его детей оставили без крова в городе вечной мерзлоты.

18 ноября в дом к Мусе Мамедову заявились приставы. Температура в эти дни зашкаливала уже до минус 30 градусов мороза, но приставы сообщили, что дают Мамедовым срок в 48 часов, чтобы они добровольно согласились покинуть свой дом.

В ответ на это 21 ноября Мамедов подаёт в городскую Администрацию уведомление о бессрочной голодовке, за 10 дней до её проведения, давая таким образом городским властям срок на урегулирование острого жилищного конфликта.

Администрация поразмыслив, в день начала заявленной голодовки, 30 ноября, пригласила Мамедова на приём к его обидчице, Нине Динковой. Мамедову была предложена очередь по обеспечению жильём, как малоимущей семье. Мамедов обрадовался, отменил голодовку, стал собирать необходимую документацию. Но забегая вперёд, отметим, что всё это было лишь фарсом - семью Мамедовых, которая более полугода прожила в заиндевелом доме, так как кроме улицы, ей некуда было идти, и не имела финансовых возможностей

на съём другого жилья или, тем более, на ипотеку, малоимущей так и не признали.

Ещё через месяц, 21 декабря, Администрация города известила Мамедова о том, что "СибНефтеГазСтрой" в благотворительных целях готов предоставить Мамедовым комнату в общежитии. На каких условиях предоставляется комната - на условиях соцнайма или временно, пока будет иди снос дома, в предложении не указывалось.

Развязка событий произошла ранним утром 21 февраля 2017 года. На рассвете к Мамедовым приехали представители опеки, Администрации, приставы, полиция.

Муса Мамедов был задержан в своём доме по улице Звёздная 57 сотрудниками полиции и отправлен в ОВД, его жена была задержана сотрудниками УФМС, дети отправлены в городской приют, кошка и вещи вывезены в неизвестном направлении, мебель поломана, цветы оставлены погибать на снегу. Таким образом было исполнено судебное постановление о выселении семьи Мамедовых на улицу.

Вдогонку Мамедовым выписали штрафы - 2 тысячи рублей на имя Эльзы, жены Мамедова, состоящей с ним в законном браке, имеющей 2 детей, граждан РФ - якобы за нарушение миграционного законодательства, и 1 тысячу на имя Мусы - за сопротивление приставам в день выселения. Но возврата детей Мамедовым удалось добиться уже через несколько дней.

В начале марта, оставшись без надежды, Мамедов объявил зам. мэра города Мартынову, и перед прессой, что если его жилищный вопрос не решится, он подожжёт себя перед Администрацией.

"Если я погибну, может, мои дети смогут получить жильё, положенное по закону", - так объяснил позднее корреспондентам свою позицию Муса Мамедов.

Мамедову сразу обещали помочь местные депутаты (как оказалось позднее, это тоже оказалось лишь уловкой), а сам Мамедов (в очередной раз) был задержан 16 марта у Администрации города с плакатом в руках.

9 мая Муса Мамедов был на мероприятиях, посвящённых празднику Великой Победы, его поздравили, подарили ленточку.

Дед Мусы, Хамзат Мамедов, прошёл всю войну, вернулся домой, где и умер от последствий ранений.

"За что воевал мой дед? - спрашивает Муса. - Чтобы дом его внуков и правнуков разрушили и их самих выбросили на улицу? В стране, которую он защищал своей жизнью и кровью?"

31 июля дом, в котором почти 20 лет проживал Муса Мамедов, был полностью снесён.

Семья Мамедовых несколько лет сражалась за право проживания в этом доме или за получение альтернативного жилья, но всё оказалось безрезультатным. Ордерное жильё было признано незаконным, семья выселена, дом разрушен.

За этот юбилейный для семьи Мамедовых год, им также пришлось пережить уголовное преследование - Андрей Мартынов, зам. мэра города Новый Уренгой, подал на Мамедова заявление в Прокуратуру о возбуждении уголовного дела против него, якобы за фальсификацию документов по праву проживания в своём доме по улице Звёздная 57.

В возбуждении уголовного дела Мартынову было отказано "... в связи с отсутствием в деянии состава преступления...", но поступок Мартынова стал достоянием общественности.

Другой зам мэра, Андрей Воронов, в качестве решения жилищного вопроса предлагал взять Мусе Мамедову ипотеку.

Сам мэр города Иван Костогриз в свою очередь рекомендовал Мамедову - "С женой разводись, детей в детдом".

Судебный пристав-исполнитель Храмов в случае отказа добровольного выселения на улицу уведомлял Мамедовых, что в этом случае "будут применены меры принудительного характера с последующим возложением понесённых затрат".

Все вещи семьи, которые во время выселения и без составления акта описи имущества, были вывезены при поддержке "Уренгойжилсервис", семья не может вернуть обратно до сих пор, уже более полугода. А это фактически всё имущество Мамедовых - одежда, обувь, посуда. Не были возвращены даже детские учебники. Из Прокуратуры, тем не менее, пришёл ответ, уведомляющий Мамедова о том, что по истечению 2-х месяцев после изъятия вещей, они и вовсе могут быть реализованы.

Местные и областные суды проиграны, Верховный Суд РФ также поддержал семью: "Ваша жалоба... возвращается без рассмотрения по существу... пропуск срока препятствует принятию кассационной жалобы к рассмотрению в Верховном Суде РФ".

На работу Мамедова не берут. Как сказали в одной из организаций: "Вы, Мамедов, всем известны, Вы воюете с Администрацией, мы Вас на работу взять не можем!". И это слово верно - на сентябрь 2017-го Мамедов по прежнему остаётся безработным.

Бывшего тракториста Мамедова, много лет отработавшего на городских объектах Нового Уренгоя, в его юбилейный год, вместо грамот и наград, буржуазные власти просто выкидывают на улицу, лишают работы. Таких, как Мамедовы, у них много. Всё это время, как продолжалась история Мусы Мамедова, на соседних улицах шла лавина других выселений.

Кто-то выселен уже как несколько лет, кто-то недавно. Выселения происходят, невзирая на ордера, на прописки, без предоставления другого жилья или с предоставлением аварийных новостроек с раскрытыми кровлями и шатающимися стенами, от переселения в которые, жители также отказываются.

Новоуренгойцы проводили митинги в защиту своих жилищных прав, выходили на пикеты, не раз обращались за помощью и к московским властям.

С 11-го по 19-е июля 2016 года, проходила массовая голодовка жителей Нового Уренгоя, лишённых жилищных прав, прямо под окнами городской Администрации. Голодовка закончилась задержаниями и штрафами. Пенсионерка Каштанова (которую городские власти выгоняли из дома, где она прожила более 20 лет по прописке и с ордером) и Юрий Буларга (выселен вместе с семьёй из дома во время пребывания в отпуске) были оштрафованы по 10 тысяч каждый.

Остальные участники голодовки после задержания были отпущены не солоно хлебавши, помощь в их жилищном вопросе оказана жителям так и не была. Правда, пенсионерка Надежда Каштанова получила комнату в социальном доме, но на условиях продолжения трудовой деятельности. Таким образом новоуренгойские власти обрекли её фактически на рабство. Как только пенсионерка Каштанова не сможет работать, она потеряет и право на полученную ей комнату.

С декабря 2015 года в городе полыхают пожары, пожары в домах, чьи жители отказываются их покидать.

Сгорели дома по ул. Строителей 3 А, Южная 36, Звёздная 39, Звёздная 41, Таёжная 5, 39 и другие.

Людям приходилось выпрыгивать из окон, обращаться за медицинской помощью, но даже эти драматические последствия не остановили игроков с чужими жизнями. Последним адресом сгоревшего дома стала Южная 4, пожар произошёл в начале сентября.

Жилые дома по улице Звёздной 56, 49 (соседи Мамедова) также отключены от коммуникаций, выселены и разрушены.

Ряд других домов по-прежнему остаётся в очереди на выселение. Что с ними будет завтра - силовое выселение, поджог?

Власти Нового Уренгоя безнаказанно продолжают свою жилищную политику, столичные власти, не раз уведомлённые о происходящих в городе событиях, просто молчат.