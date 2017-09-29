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Московский листок

Глава ЦБ не разглядела кризиса банковской системы

Опубликовано 29.09.2017 в разделе комментариев 1

Глава ЦБ не разглядела кризиса банковской системы

Российская банковская система находится в стабильном состоянии, все показатели банков в положительном тренде, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24".

"Банковская система в стабильном состоянии. Надо смотреть на общие индикаторы, которые характеризуют банковскую систему: это и достаточность капитала, рост прибыли, рост кредитования, снижение процентных ставок, нормативы покрытия резервами — все в норме, даже наоборот, все в положительном тренде находится", — сказала Набиуллина

По ее словам, доля проблемных ссуд в общем кредитном портфеле банков РФ совсем небольшая и большинство из них покрыто резервами. "Доля ссуд 4 и 5 категорий (отсутствует вероятность возврата), которые относят к проблемным, - 5,4 трлн руб. Две третьих - это кредиты юридическим лицам. Это меньше 10% в общем объеме ссуд", - сообщила она.

Напомним, 28 июля Центробанк отозвал лицензию у банка "Югра", занимавшего 29-е место в банковской системе России. В конце августа регулятор объявил о санации «ФК Открытие» (6-е место в банковской системе РФ) и менее чем через месяц заявил о санации «Бинбанка» (12-е место).

По словам первого заместителя комитета по экономической политике Валерия Гартунга, на санацию этих банков потребуется не менее 1,5 триллиона рублей.

22 сентября Госдума РФ поручила комитету по финансовому рынку запросить в ЦБ и правоохранительных органах информацию о причинах, повлекших потери у данных банков.

" Я думаю, что мы обязаны отреагировать на ситуацию, но для этого нам нужна достоверная информация о том, что же происходит в банковской системе… Вкладчики банка "Югра" сейчас атакуют приемные депутатов и просят защитить их средства, сейчас уже на санации банк "Открытие", и 1 трлн рублей ЦБ туда выделил. Теперь Бинбанк, там еще 300 млрд рублей по предварительной оценке. Напоминаю, что в 2014 году мы уже простили банковской системе поддержку в 1,5 трлн рублей за счет федерального бюджета. Сейчас набирается еще 1,5 трлн… Ситуация с Бинбанком говорит о том, что санировать частный коммерчески банк за счет госсредств можно, просто обратившись в Банк России ", - заявил в ходе выступления в Госдуме РФ Гартунг.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Че бл надо? написал 29.09.2017 17:59
Красножопые в стране россия все за еб ись! Путин в кремле! Войска в казармах! Кто рыпнется сдохнет! И вас краснозадое чмо выкрчевывают как заразу, папу расстрелять, жену в проститутки, дете в интернат педрфилить, как бл я дь завещал великий кпртавый ленин!
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