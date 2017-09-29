Чиновников Совета министров Крыма уволили за майнинг биткоинов на рабочем месте

Двое сотрудников Совета министров Крыма были уволены за установку программного обеспечения для майнинга биткоинов на сервер правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по противодействию коррупции республики Александра Акшатина.

По его словам, речь идет о двух специалистах, работавших в ИТ-подразделении. "Люди уволены. Я думаю, что в дальнейшем ни у кого желания не возникнет", - заявил он, отметив, что злоумышленники заработали немного и не успели обналичить криптовалюту. "Но они не успели их снять. Qiwi-кошелек был зарегистрирован на одного из них. Уволили всех, поэтому они не успели им воспользоваться", – уточнил он.

По словам Акшатина антикоррупционный комитет и Федеральная служба безопасности вовремя выявили эту деятельность работников Совмина.

"Они считали, что в этом нет ничего страшного. Но если бы мы не были начеку, и через этот канал ушла бы какая-то ограниченная информация, вы понимаете, в какой масштаб это все могло вылиться. К счастью, этого не произошло", - отметил Акшатин.

Он также напомнил, что ранее двое сотрудников аппарата Совмина РК – завотделом аппаратного обеспечения и технической поддержки управления информационных технологий и начальник управления информационных технологий — были уволены за то, что генерировали биткоины на мощностях правительства Республики. По его словам, в сервер Совмина было встроено вредоносное программное обеспечение, которое открывало доступ к хранящейся на нем информации. В подвале здания правительства было запущено более десятка компьютеров, которые давали этот удаленный доступ.