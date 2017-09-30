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Московский листок

Генералы могут начать ядерную войну по собственной тупости

Опубликовано 30.09.2017 в разделе комментариев 0

война ядерная ракета
Генералы могут начать ядерную войну по собственной тупости

В случае применения Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты США могут сбить ее над территорией России, сообщает сайт Defense One. Такое предложение высказала Лори Робинсон, первая женщина-генерал в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В то же время Джошуа Поллак, эксперт Института международных исследований Миддлбери, рассказал, что для перехвата ракеты и обеспечения безопасности Западного побережья США, ее могут сбить с помощью миноносцев с управляемым ракетным оружием в районе Дальнего Востока России.

- Мы живем в эпоху порясающей некомпетентности, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Что значит сбить северокорейскую ракету над территорией РФ? Это значит, что с эсминца УРО должна взлететь ракета, по типоразмеру абсолютно совпадающая с "Першингом", и направиться на территорию России. Как в этой ситуации будет реагировать Система раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН)? Правильно, она будет реагировать как на ракетное нападение. То есть будут приведены в состояние полной боевой готовности Стратегические ядерные силы - взлетят находящиеся в готовности номер один стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту, откроются люки в шахтных установках РВСН, атомные подводные лодки выйдут на рубежи и приготовятся к пускам. И до мировой ядерной катастрофы нас будет отделять всего лишь один поворот ключа. Да, может быть в эти считанные минуты Трамп дозвонится до Путина и успеет объяснить ему убедительно, что это всего лишь пуск противоракеты. А если Путин в это время будет гонять щуку в Туве, то не дозвонится...



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