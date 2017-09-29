Навальный не просидел и 10 часов за то, что Удальцову "стоило" 5 суток

Оппозиционеру Алексею Навальному, который был задержан на выходе из своего дома, спустя 10 часов ожидания в ОВД было предъявлено обвинение по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, судебное заседание по этому делу состоится в понедельник, 2 октября, в 15:00. При этом она уточнила, что Навальный после длительного нахождения в здании ОВД "Даниловский", был отпущен на свободу.

От редакции: Как говорится, почувствуйте разницу: только что, недели не прошло, на таких же основаниях был задержан координатор Левого Фронта Сергей Удальцов... Но его почему-то домой никто после задержания (до суда) не отпустил, хотя он только что отсидел аж 4 года. И если его задержали просто на пешеходном переходе за то, что он, видите ли, громковато разговаривал (на камеру), и сразу на 48 часов, а потом, в понедельник - уже на 5 суток, то вот либеральный оппозиционер Навальный имеет перед законом какие-то привилегии. Десять часов - и свободен до суда. Прямо как с условным сроком. Удальцов, напомним, объявил на весь "срок" голодовку протеста. Тут и конспирологом быть не нужно, чтоб понять, с кем буржуазная власть и с кем её закон, суд и все прочие отростки-ветви.

Д.Ч.

Материалы по теме:

Ну и что у нас происходит?

Сергей Удальцов получил пять суток ареста за несанкционированную прогулку

"Антикапитализм-2017" пресекли на корню: Лакеев, Удальцов, Лимонов задержаны

Координатор Левого Фронта Сергей Удальцов объявил голодовку протеста в связи с беззаконным арестом