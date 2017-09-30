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Московский листок

Переполох в городе вежливых людей локализован, ефрейтором Гасаном убиты трое

Опубликовано 30.09.2017 в разделе комментариев 0

армия криминал минобороны
Переполох в городе вежливых людей локализован, ефрейтором Гасаном убиты трое

Названы имена военнослужащих, убитых ефрейтором в Белогорске: одному из погибших было 28 лет, у него остались жена и ребенок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Открывшего стрельбу Гасана Абдулахадова застрелили при задержании, в Минобороны считают, что у него произошел нервный срыв. В городе отменен усиленный режим безопасности, возобновлены массовые мероприятия, включая ярмарку. 

Военнослужащий из Дагестана расстрелял трех сослуживцев, украл автомат и пустился в бега. Еще одного военнослужащего он ранил. Собеседник "Интерфакса" рассказал о погибших: "Командиру роты Егору Увкину было 28 лет. В свое время он закончил Кемеровское высшее командное училище. У него остались жена и маленький ребенок. Также погибли военнослужащие 1997 годов рождения, это Матвей Берников и Андрей Озеров". 

Бойню на полигоне устроил Гасан Омарович Абдулахадов - 23-летний водитель-электрик радиостанции роты связи. Погибший командир роты принял его в свое подчинение всего за несколько дней до трагедии - ефрейтор был зачислен в список части 21 сентября. Его убили при задержании бойцы антитеррористического подразделения, когда он попытался оказать сопротивление. Операция прошла в районе Автобата. Других деталей не сообщается. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". В Минобороны одной из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области назвали нервный срыв. 

Власти Белогорска, который на официальном портале назван "городом вежливых людей", сняли все ограничительные меры после ликвидации объявленного в розыск вооруженного военнослужащего. 

"По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта отменено", - сообщает пресс-служба администрации города. 

Все мероприятия в Белогорске пройдут в штатном режиме, включая ярмарку выходного дня.

Глава города Станислав Мелюков уже доложил о ЧП губернатору Амурской области Александру Козлову. По поручению главы региона в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий. Местные власти также запланировали отмену всех общегородских мероприятий, если стрелка не нашли бы в ближайшее время.

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