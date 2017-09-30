Наступление игиловцев в день второй годовщины российской операции в Сирии сорвано

Сирийские правительственные войска и союзные силы отбили мощную атаку боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) на трассу Дейр-эз-Зор - Пальмира, главный путь снабжения осажденного города. Произошло это во вторую годовщину начала российской операции в Сирии.

По данным РИА "Новости" из штаба операций города, боевики предприняли попытку отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля. Утверждается, что после ожесточенных боев террористы отступили.

Южная трасса, ведущая от Пальмиры в Дейр-эз-Зор, является главным путем снабжения недавно осажденного города. По ней в город ежедневно прибывают колонны с продовольствием и медикаментами, а также колонны сирийского Красного Полумесяца и Красного Креста с гуманитарными грузами.

Операция у Дейр-эз-Зора - самая масштабная на нынешнем этапе военных действий против ИГ. При этом в районе города независимо друг от друга действуют и сирийская армия (при поддержке ВКС России), и отряды оппозиционных "Сил демократической Сирии", которые поддерживают США.

Передовые отряды сирийской армии 5 сентября сняли трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора на западе. Через пять дней кольцо ИГ прорвали на главном южном въезде в Дейр-эз-Зор, обеспечив безопасность трассы, идущей из Пальмиры.

Два года операции России в Сирии

Два года назад, 30 сентября 2015 года, президент Владимир Путин велел начать операцию в Сирии по борьбе с боевиками "Исламского государства" и ряда других террористических группировок. Российская авиация направилась на сирийскую авиабазу "Хмеймим", где размещается по сегодняшний день. В этот день были нанесены первые точечные удары по позициям ИГИЛ.

За прошедшие два года, согласно данным Минобороны РФ, было нанесено поражение свыше 96 тысячам различных целей, из них более 53 тысяч - скопления боевиков.

Количество вылетов российской авиации за два года превысило 30,5 тысяч вылетов, в ходе которых летчики нанесли свыше 92 тысяч авиаударов. Под контролем террористов ИГИЛ остается менее 13 % территории Сирии, при этом в Минобороны РФ регулярно подчеркивают, что операция в Сирии будет идти до полного уничтожения террористов.

По официальным данным Минобороны, с начала операции погибли 38 российских военнослужащих. Самым высокопоставленным стал генерал-лейтенант Валерий Асапов, которого убило во время минометного обстрела Дейр-эз-Зора.

Напомним, 28 сентября удары Воздушно-космических сил (ВКС) России в Идлибе сорвали операцию террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), пытавшейся вызволить боевиков из акербатского котла в Хаме. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

«Действиями российской авиации в Сирии данная операция "ан-Нусры" была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены», — сказал он.

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