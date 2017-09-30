Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Задержан подозреваемый в отравлении детского питания в немецких супермаркетах

Опубликовано 30.09.2017 в разделе комментариев 1

капитализм дети евросоюз
Задержан подозреваемый в отравлении детского питания в немецких супермаркетах

Полиция Германии задержали подозреваемого в отравлении детского питания в магазине Фридрихсхафена с целью шантажа ведущих торговых сетей страны. Тот требовал 10 млн евро. 

DW сообщает, что в районе Тюбингена полиция задержала подозреваемого, приметы которого совпадают с чертами мужчины на фотороботе, распространенном в ходе расследования дела. На фотороботе подозреваемому около 50 лет. Это мужчина спортивного телосложения, одет в темную куртку и светлую шапку. На снимке видно, что он носит очки, но в полиции полагали, что это - часть его маскировки. 

Подозреваемого допрашивают. 

В середине сентября неизвестный вымогатель отправил руководству ведущих торговых сетей ФРГ, включая Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, Rossman и DM, послание с требованием выкупа. По данным газеты Bild, в письме была указана сумма 10 млн евро. 

В четверг был подтвержден первый случай отравления: в супермаркете Фридрихсхафена нашли баночки с детским питанием, в которое был подмешан этиленгликоль. Если эта токсичная жидкость попадет в организм человека, она может привести к необратимым изменениям и даже летальному исходу. 

Отравленная продукция поступила в торговую сеть 23 сентября, но, как заверила полиция, никто из покупателей еще не успел приобрести ее. 

Злоумышленник угрожал этиленгликоль еще к 20 наименованиям продукции, предназначенной для продажи не только в магазинах Германии, но и за пределами страны.

От редакции: Случай, конечно, за пределами нашего понимания. Впрочем, если бы это был маньяк - "еще можно понять" (в том смысле, что человек ненормальный, наверное, и не на такое способен). Но в данном случае, творить такое лишь с целью наживы путём шантажа... Капитализм - вот генеральный виновник. И уж вот каким в данном случае должно быть наказание - тоже трудно себе представить. Евросоюз забыл о смертной казни, и страх потеряли явно не одни маньяки. У нас бы такого тоже не убивали, а лет на двадцать в ГУЛАГ - и не факт, что общество было бы удовлетворено его изнурительным физическим и моральным исправлением на стройках социализма.

Д.Ч. 

Новость по теме:

Горькая Балка стала ареной горестной "бытовухи": бывший супруг мстил тёще и жене



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Виктор + написал 30.09.2017 12:24

По моему, автор неадекватен. Произошел ли теракт, вспышка сибирской язвы либо падение метеорита, во всем виноват капитализм. И Андрея Чикатило к нам заслали буржуи, и семья Овечкиных из Семи симеонов, угнавшая самолет, проникла в СССР с дикого запада, и метро в СССР кто то непонятный взрывал. В общем, в голове Д.Ч. не коммунизм, а примитивизм..
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы принять личное участие в акциях протеста?:
Результаты
Интернет-ТВ
Навальный "дое... до мышей" - разоблачил Соловьева
Навальный "дое... до мышей" - разоблачил Соловьева
29.09.2017
В.Жуковский и М.Калашников: о банковской резне Набиуллиной
В.Жуковский и М.Калашников: о банковской резне Наб...
29.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Задержан подозреваемый в отравлении детского питания в немецких супермаркетах (1)
Наступление игиловцев в день второй годовщины российской операции в Сирии сорвано (0)
Переполох в городе вежливых людей локализован, ефрейтором Гасаном убиты трое (1)
Генералы могут начать ядерную войну по собственной тупости (18)
Что с ними будет завтра - силовое выселение, поджог? (5)
Навальный не просидел и 10 часов за то, что Удальцову "стоило" 5 суток (11)
Чиновников Совета министров Крыма уволили за майнинг биткоинов на рабочем месте (8)
Глава ЦБ не разглядела кризиса банковской системы (7)
Экс-канцлер ФРГ Шредер стал главой совета директоров "Роснефти" (7)
Правительство намерено снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок сразу в 50 раз (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: В Гoсдуме
Дарья Митина Дарья Митина: Главные призы!
Дарья Митина Дарья Митина: Можно ли доверять Эрдогану?
Дарья Митина Дарья Митина: Прикoльная фoтка пoлучилась:))))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss