Задержан подозреваемый в отравлении детского питания в немецких супермаркетах

Полиция Германии задержали подозреваемого в отравлении детского питания в магазине Фридрихсхафена с целью шантажа ведущих торговых сетей страны. Тот требовал 10 млн евро.

DW сообщает, что в районе Тюбингена полиция задержала подозреваемого, приметы которого совпадают с чертами мужчины на фотороботе, распространенном в ходе расследования дела. На фотороботе подозреваемому около 50 лет. Это мужчина спортивного телосложения, одет в темную куртку и светлую шапку. На снимке видно, что он носит очки, но в полиции полагали, что это - часть его маскировки.

Подозреваемого допрашивают.

В середине сентября неизвестный вымогатель отправил руководству ведущих торговых сетей ФРГ, включая Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, Rossman и DM, послание с требованием выкупа. По данным газеты Bild, в письме была указана сумма 10 млн евро.

В четверг был подтвержден первый случай отравления: в супермаркете Фридрихсхафена нашли баночки с детским питанием, в которое был подмешан этиленгликоль. Если эта токсичная жидкость попадет в организм человека, она может привести к необратимым изменениям и даже летальному исходу.

Отравленная продукция поступила в торговую сеть 23 сентября, но, как заверила полиция, никто из покупателей еще не успел приобрести ее.

Злоумышленник угрожал этиленгликоль еще к 20 наименованиям продукции, предназначенной для продажи не только в магазинах Германии, но и за пределами страны.

От редакции: Случай, конечно, за пределами нашего понимания. Впрочем, если бы это был маньяк - "еще можно понять" (в том смысле, что человек ненормальный, наверное, и не на такое способен). Но в данном случае, творить такое лишь с целью наживы путём шантажа... Капитализм - вот генеральный виновник. И уж вот каким в данном случае должно быть наказание - тоже трудно себе представить. Евросоюз забыл о смертной казни, и страх потеряли явно не одни маньяки. У нас бы такого тоже не убивали, а лет на двадцать в ГУЛАГ - и не факт, что общество было бы удовлетворено его изнурительным физическим и моральным исправлением на стройках социализма.

Д.Ч.

Новость по теме:

Горькая Балка стала ареной горестной "бытовухи": бывший супруг мстил тёще и жене