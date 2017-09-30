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Московский листок

Госдума предлагает максимально упростить блокировку неугодных сайтов

Опубликовано 30.09.2017 в разделе комментариев 5

Госдума предлагает максимально упростить блокировку неугодных сайтов

Депутаты Юрий Швыткин («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, расширяющий список сайтов, которые можно блокировать без решения суда, пишут "Ведомости".

Согласно документу, под блокировку попадут сайты с "призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, материалами, изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной".

Чтобы заблокировать сайт, Генпрокуратуре достаточно будет направить требование в Роскомнадзор, который исполнит это решение. Процедура разблокировки сайтов в документе не прописана.

В пояснительно записке к законопроекту отмечается, что нынешняя процедура блокировки контента слишком длительная и сложная. Для блокировки сайта с таким контентом, Генпрокуратура сначала должна собрать доказательства наличия незаконного контента, представить документы в суд, который уже и будет выносить решение о блокировке. По мнению депутатов, это затратная и долгая процедура.

Если сайты в течение трех месяцев успевают подать апелляцию на решение суда, процессы затягиваются на год. Новые поправки в тому же позволят заблокировать сайты запрещенных НКО. Сейчас в России таких организаций 11, но их сайты все еще доступны. В пояснительной записке говорится, что эти площадки используются для «дискредитации внутренней и внешней политики России, формирования негативного общественного мнения и дестабилизации в стране».

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Жаль
ТФК написал 30.09.2017 13:47
Жаль КПСС совсем пропала партия!
Выкидыш кпрф, что вытворяет!
Основатели в гробах переворачиваются.
А ведь была же партия...
Народ верил....
Безнадега на Руси и кооператив "Озеро"
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Еще один закон..против одного человека.
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 30.09.2017 13:32
" участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".
---------------
Есть один так и Неназываемый человек.который такие "мероприятия"по всей стране проводит.Его как раз за призыв принять участие в якобы "не санкционированном мероприятие" в понедельник судить будут.Но ему все-равно.он сегодня другое такое "мероприятие"провел,уже в другом городе,а завтра собирается в третьем.И самое удивительное,люди приходят на эти "мероприятия".и приходит очень много.И это несмотря на все подобные "законы" и всестороннее запугивание и противодействие!
Уж сколько "законов"принимали против "одного, отдельно взятого человека",не знаю есть ли в мировой истории такие прецеденты,что-бы государство принимало законы( далеко не один) против ОДНОГО, конкретного человека?Но в нашей стране дело обстоит именно так.И обратите внимание,как дружно выступили представители "партии власти" и так называемой "системной оппозиции".Только жириковцы где-то затерялись,но не сомневайтесь,поддержат.
И имя этого человека-НАВАЛЬНЫЙ!
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коммунисты хорошо на этом фоне смотрятся - единая команда с едросами...
kerg написал 30.09.2017 13:15
может тогда уж сразу весь интернет прикрыть, что б не мучались. оставить только тв центральные каналы и официальные бумажные СМИ
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Герои 90-х
уже "пенсионеры" написал 30.09.2017 13:11
покоя знаете ли хочется, "благорастворения воздухов"
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(без названия)
н-Стожар написал 30.09.2017 13:04
"не отчаивайся...., ну ты воор,ворюга,ворюжище,ворюжищеищеищеще, дзинь -как дела в думе леонид аароныч?да вот дела батенька дела" -"завтрак аристократа" уральские пельмени.
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