Госдума предлагает максимально упростить блокировку неугодных сайтов

Депутаты Юрий Швыткин («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, расширяющий список сайтов, которые можно блокировать без решения суда, пишут "Ведомости".

Согласно документу, под блокировку попадут сайты с "призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, материалами, изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной".

Чтобы заблокировать сайт, Генпрокуратуре достаточно будет направить требование в Роскомнадзор, который исполнит это решение. Процедура разблокировки сайтов в документе не прописана.

В пояснительно записке к законопроекту отмечается, что нынешняя процедура блокировки контента слишком длительная и сложная. Для блокировки сайта с таким контентом, Генпрокуратура сначала должна собрать доказательства наличия незаконного контента, представить документы в суд, который уже и будет выносить решение о блокировке. По мнению депутатов, это затратная и долгая процедура.

Если сайты в течение трех месяцев успевают подать апелляцию на решение суда, процессы затягиваются на год. Новые поправки в тому же позволят заблокировать сайты запрещенных НКО. Сейчас в России таких организаций 11, но их сайты все еще доступны. В пояснительной записке говорится, что эти площадки используются для «дискредитации внутренней и внешней политики России, формирования негативного общественного мнения и дестабилизации в стране».