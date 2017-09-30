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Московский листок

Ельцинский кадровый тремор в руках Путина выглядит как достижение

Опубликовано 30.09.2017 в разделе комментариев 0

коррупция регионы силовигархия вертикаль кадры
Ельцинский кадровый тремор в руках Путина выглядит как достижение

Серия досрочных отставок глав регионов завершится к 10 октября, всего будет до 11 замен, сообщил РИА "Новости" анонимный источник в администрации президента. По данным агентства, следующим станет губернатор Омской области Виктор Назаров - решение об этом уже принято. 

Собеседник агентства заявил, что "губернаторская чистка" завершится к 10 октября. На контроле - от 8 до 11 имен, с учетом отставок, о которых уже объявлено. Общее число "целиком зависит от решения президента", - заявил он. 

Тот же источник сообщил о предстоящей отставке Назарова, которому очередные выборы предстояли лишь в 2020 году. "В Омской области требуются изменения для повышения управляемости", - заявил он. Возможных кандидатов на пост врио омского губернатора он не назвал. 

Накануне эксперты "Минченко Консалтинг" насчитали 15 регионов, где губернаторам грозят отставки. Омский губернатор попал в этот список. Также высока вероятность отставки во Владимирской, Ивановской, Новосибирской и Мурманской областях, Калмыкии, Северной Осетии, Алтае, Алтайском и Приморском краях. 

За последнее время постов лишились сразу несколько губернаторов. Глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке в среду на внеплановом совещании с кабмином и депутатами. В пятницу президент России Владимир Путин освободил его от должности, назначив председателя законодательного собрания края Александра Усса врио главы региона. 

До этого свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева. В четверг Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Написали заявления об уходе, но пока не получили подтверждения от Кремля главы Красноярского края и Дагестана Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов.

От редакции: Многие радуются малопонятному, абстрактному "обновлению" - однако это всё действо напоминает, скорее, ельцинский кадровый тремор под конец последнего срока. Когда премьеры менялись, как перчатки. Однако у Путина-то причина более весомая: коррупционные скандалы накануне его личных перевыборов явно не входят в пиар-стратегию. А судя по соседним регионам и частоте обысков в верхних эшелонах, чистых на руку губернаторов в его хвалёной вертикали не бывает. Важно лишь засекать определённое время на старте, чтобы губернатор не успел наворовать столько, что становится видно остальным. Ибо поброть коррупцию при капитализме вообще невозможно, а вот заниматься вечными "рокировочками", опять же, по-ельцински - это какое-то время можно... И народ даже радуется, доказывая что уши для лапши правящего класса его вполне ещё годны.

Д.Ч. 



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