Почему авиастроитель для чиновника хуже собаки?

Нужны ли сверхдержаве самолёты? Ответ вроде очевиден. А нужны ли сверхдержаве люди, которые эти самолёты делают? Ответ тоже вроде очевиден. Но почему тогда чиновники относятся к рабочим и инженерам подобных заводов хуже, чем к последним собакам? Слишком сильно сказано? Посмотрим на конкретных примерах.

Вот возьмём московский завод "Салют". Данный завод делает двигатели для реактивных истребителей. Нужно это нашей, прости господи, сверхдержаве или нет? А если нужно, то почему высококвалифицированных рабочих и инженеров, умеющих это делать, нынешняя дирекция, вместе с нынешними городскими властями, а также чинушами из Росимущества активно выживают с завода?

Напоминаем, было заводское общежитие в д. 9 по 9-й улице Соколиной горы. Туда были заселены специалисты, которых дирекция завода собирала по всей стране. А потом, в 2011 году, заводские чиновники людям сказали - "Дом нужен, вы не очень. Идите на улицу". Следует отметить, что на зарплату салютовского инженера или рабочего жильё не особенно снимешь, так что и увольнение и выселение в одном, что называется, флаконе. Люди покидать жильё отказались.

Их начали выживать всевозможными методами. В ход шли угрозы, отключения света и воды, вскрытие дверей ( в отсутствие хозяев), даже попытка поджога.

Люди организовались, ответили акциями протеста. Организовывали митинги, пикеты, ходили с коллективными визитами в ДЖП и Мэрию, блокировали в машине главу окружного ДЖП Бабину, разжигали костёр перед Управой.

В результате от них отстали. Более того, большинство жильцов было переселено в благоустроенные квартиры.

Меньшинство - временно оставили в покое. Затем был новый сезон замуровывания дверей и отключения света. Уже против 5 оставшихся в общаге семей. Люди отбились снова.

Затем из жилья пытались выкинуть жильцов общежития с проспекта Будённого 16. (Другое общежитие «Салюта»). Снова были угрозы, замуровывание дверей, даже кража газовых плит. И теперь уже настала очередь жителей этого общежития беспокоить городские власти митингами и коллективными походами.

После этого снова наступил период тишины. Однако мысль о том, что существует площадь, с которой он, чиновник, мог бы получать бабло, мог бы, но не получает - для российского столоначальника, видимо, абсолютно невыносима.

И вот снова на дверях дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы появились объявы, якобы от Департамента городского имущества (без подписей и печатей), с требованием съехать до 4 октября. Снова людям предстоит раунд борьбы за крышу над головой.

А теперь вопрос - нужна ли чиновникам (которые так мило воркуют о заботе, о российской обороне и о российских людях труда в теории и так мерзко поступают с ними на практике) сверхдержава на самом деле?