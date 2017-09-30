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Московский листок

Испанские полицаи опечатали более тысячи избирательных участков, чтобы Каталония осталась в ЕС

Опубликовано 30.09.2017 в разделе комментариев 0

евросоюз испания независимость сепаратизм
Испанские полицаи опечатали более тысячи избирательных участков, чтобы Каталония осталась в ЕС

Полиция опечатала входы в 1,3 тыс. школ, которые 1 октября должны были функционировать как избирательные участки на референдуме о независимости Каталонии, сообщает в субботу газета El Pais. 

В то же время в 163 школах и колледжах находятся люди, которые принимают участие в организованных ранее общественных мероприятиях. Полиция предупредила их, что они должны покинуть эти здания до 06:00 утра 1 октября по местному времени. 

Ранее женералитет Каталонии заявлял, что с 9:00 по 20:00 по местному времени открыты будут более 2,3 тыс. участков. 

Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании в воскресенье 1 октября. Его участники должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?". 

Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным. 

В минувший четверг, как сообщали местные СМИ, испанская полиция уже изъяла около 2,5 млн бюллетеней и конвертов для голосования на референдуме в одном из городов Каталонии.

Напомним, 20 сентября испанская полиция задержала 14 высокопоставленных чиновников, связанных с подготовкой в Каталонии референдума о независимости, сообщает Reuters.

Среди задержанных оказались главы экономического и налогового ведомств Каталонии, сотрудники министерств телекоммуникаций, труда и социальных вопросов. Отмечается, что также задержан вице-председатель женералитета Каталонии Хосеп Мария Хове.

В здании правительства, телекоммуникационной компании, налоговой и финансовой служб прошли обыски. Гвардейцы искали документацию, связанную с подготовкой референдума. 

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