Испанские полицаи опечатали более тысячи избирательных участков, чтобы Каталония осталась в ЕС

Полиция опечатала входы в 1,3 тыс. школ, которые 1 октября должны были функционировать как избирательные участки на референдуме о независимости Каталонии, сообщает в субботу газета El Pais.

В то же время в 163 школах и колледжах находятся люди, которые принимают участие в организованных ранее общественных мероприятиях. Полиция предупредила их, что они должны покинуть эти здания до 06:00 утра 1 октября по местному времени.

Ранее женералитет Каталонии заявлял, что с 9:00 по 20:00 по местному времени открыты будут более 2,3 тыс. участков.

Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании в воскресенье 1 октября. Его участники должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.

В минувший четверг, как сообщали местные СМИ, испанская полиция уже изъяла около 2,5 млн бюллетеней и конвертов для голосования на референдуме в одном из городов Каталонии.

Напомним, 20 сентября испанская полиция задержала 14 высокопоставленных чиновников, связанных с подготовкой в Каталонии референдума о независимости, сообщает Reuters.

Среди задержанных оказались главы экономического и налогового ведомств Каталонии, сотрудники министерств телекоммуникаций, труда и социальных вопросов. Отмечается, что также задержан вице-председатель женералитета Каталонии Хосеп Мария Хове.

В здании правительства, телекоммуникационной компании, налоговой и финансовой служб прошли обыски. Гвардейцы искали документацию, связанную с подготовкой референдума.

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