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Московский листок

Фюрера ХГСР обвинили в давлении на кинотеатры

Опубликовано 30.09.2017 в разделе комментариев 1

кино фемида реакция мракобесие православие
Фюрера ХГСР обвинили в давлении на кинотеатры

Лидеру организации "Христианское государство" Александру Калинину предъявлено обвинение по делу о давлении на кинотеатры, сообщила РИА "Новости" официальный представитель МВД России Ирина Волк. Санкции по 179-й статье УК могут варьироваться в широких пределах: если противников фильма "Матильда" признают организованной группой, наказание по части 2 статьи может составить до 10 лет тюрьмы. 

Волк напомнила, что обвинение предъявлено в рамках дела, "возбужденного по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров". 

Соратников Калинина, в том числе его брата, обвиняют еще по одному делу - о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. 

В конце сентября СМИ узнали, что Александр Калинин был судим за убийство, разбой и подделку документов. Как выяснилось, в мае 2003 года он был приговорен к 8,5 года колонии строгого режима за совершенные в Норильске преступления. 

Организация "Христианское государство - Святая Русь" несколько месяцев назад разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". Отмечалось, что любой баннер или афиша картины будут рассматриваться активистами как "желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому Майдану". 

В своем комментарии по поводу сложившейся ситуации пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что "Христианское государство - Святая Русь" не зарегистрировано Минюстом и, "по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов". 

В феврале 2017 года один из членов организации Мирон Кравченко, которого называют пресс-секретарем и главой центрального отдела, рассказывал в интервью псковскому изданию, что в "Христианское государство" входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться. "Их тысячи", - заверял Кравченко. Он отмечал, что организация не связана с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, которая ведет активную кампанию против "Матильды". 

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает о романе балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме. Премьера "Матильды" состоится в Петербурге 23 октября.

Напомним, Хамовнический суд Москвы заключил под стражу до 11 ноября брата лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Юрия Калинина и еще двоих фигурантов уголовного дела о поджогах автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя - Александра Баянова и Дениса Монталуца, передает ТАСС. 

Все трое фигурантов проходят обвиняемыми по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества"). В ходе судебного заседания Баянов и Калинин признали свою вину. 

"Я участвовал в поджогах, потому что мои чувства верующего были оскорблены. Мы не хотели никому навредить в плане физического насилия, мы хотели привлечь внимание к тому, что в отношении нас совершено уголовное преступление", - рассказал в ходе заседания Юрий Калинин. 

Как отмечает агентство, Калинин и Монталуц являются уроженцами Норильска. Безработный Баянов как "брат по вере" жил в доме Юрия Калинина в Липецкой области. Калинин ранее владел ломбардом, но "после прихода к вере" продал его и занялся юридическими консультациями. Монталуц владеет спортивным клубом в Молдавии, а в Москве тренирует боксеров в клубе на севере столицы.  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик959 написал 30.09.2017 20:20
вору Сердюкову - звание Герой, славянам - ГУЛАГ и психушки?
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