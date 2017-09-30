Кудрин сетует на непризнание "ползучих" валют и антинародный бюджет

Глава Центра стратегических инициатив, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин дал свой прогноз по поводу будущего российской экономики: рост без реформ будет еле заметным, крипотвалюты в обозримом будущем не легализуют, а бюджет будет очень консервативным, с низкими тратами на образование и здравоохранение.

Кудрин выступал на Ярмарке финансовых и биржевых услуг Finfair в Москве. Его высказывания цитирует ТАСС.

Криптовалюты в РФ не будут легализованы в ближайшие два-три года, считает экономист. "Думаю, эти годы будут потрачены на выработку новых стандартов регулирования и защиты граждан", - сообщил он. По мнению финансиста, это займет не менее двух-трех лет: "Это не быстрый процесс. Госорганы не решатся способствовать легализации инструментов, перспективу развития и защиту которых не могут обеспечить".

Экономика может расти максимум на 2% в год, если не будут реализованы реформы и не будет усилена роль институтов, подчеркнул Кудрин. На слабость института собственности и судебной системы в России указывали также эксперты ВЭФ в своем глобальном рейтинге.

Кудрин заявил, что в среднем темп роста российской экономики за последние 10 лет составил лишь 1% в год с учетом кризиса 2008 года и рецессией в 2015-2016 годах. "Это один из самых низких темпов роста для такого большого периода в истории Советского Союза и России с конца 1920-х годов, если не брать период войны и период 1990-х годов, когда был переход к новому типу экономики", - подчеркнул он.

Если не будет реформ, то в будущем рост ВВП не превысит 2%: "Сегодня нужно усилить роль губернаторов, усилить роль членов правительства в рамках определенных полномочий, правил, четче выстроить деятельность институтов, связанных с работой правоохранительных органов. И прежде всего экономических институтов".

Проект бюджета на 2018 год Кудрин похвалил за реалистичность, но назвал его излишне консервативным. "Конечно, он приводит к дальнейшей консолидации бюджетной системы, так как есть риски сохранения низких доходов в условиях низких цен на нефть. С другой стороны, я считаю, что бюджетное правило, ориентированное на цену 40 долларов за баррель нефти, слишком жесткое. Думаю, могло бы быть и 45 долларов за баррель, а эта разница дает 450 млрд рублей для бюджетной системы… Мы, я надеюсь, увидим это в ближайшие два-три года. Есть некоторое чрезмерное ограничение расходов на образование, здравоохранения и инфраструктуру, но в целом бюджет сделан с запасом прочности".

Бюджетное правило ограничивает максимальный объем расходов, посчитанных в зависимости от предельной цены на нефть. Если реальная цена выше, то излишек направляется в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.

Тем временем Россия в 2017 году стала лидером в мировом рейтинге стран с самым высоким темпом роста числа долларовых миллионеров, говорится в ежегодном докладе консалтинговой компании Capgemini World Wealth Report 2017.

По данным аналитиков, с января 2017 года число российских граждан, активы которых перевалили за 1 млн долларов, выросло на 19,7%, что в два раза превышает средний по миру темп в 7,5%.

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