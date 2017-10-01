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Московский листок

Правительство планирует освободить наш народ от налогов на нефть

Опубликовано 01.10.2017 в разделе комментариев 4

нефть правительство налоги
Правительство планирует освободить наш народ от налогов на нефть

Законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) может быть в течение нескольких дней вынесен на заседание правительства РФ, сообщил журналистам в воскресенье вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на полях форума «Наука и технологии в обществе» в японском городе Киото. Пилотный проект введения в РФ НДД, который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока, по планам властей должен вступить в действие с 2018 года.

"Это можно сделать буквально в течение нескольких дней и вынести законопроект на заседание правительства", — добавил он.

Я думаю, а чего это наши "хозяева жизни" так обижаются, когда их называют "партией воров"?

Итак, предлагается взимать налог не с объемов нефти, а с денежного потока. Понятно, что на фоне снижения цен на энергоносители крупнейшие добывающие компании на этом здорово сэкономят - то есть сэкономят на нас с вами, если кто не понял. Потому что налоги худо-бедно идут и на наши с вами нужды, а вот доходы компаний - на яхты и дворцы их руководства. И ясно, что если в условиях снижения цен брать налог не с объемов, а с оборота, то государственная казна явно не переполнится. Чего нельзя сказать о карманах чиновников, аффилированных с этими компаниями.

Кстати, нефть, которую извлекают из недр страны «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Русснефть» (именно они подали заявки на НДД), принадлежит вовсе не им, а, как и все недра, является общенародным достоянием. Приватизация же нефти происходит как раз на этапе продажи - деньги за прождажу государственной нефти почему-то сразу становятся частными, и с них государству перепадает только налог. Вот его-то все время хотят уменьшить - то, как во времена "ЮКОСа", называют нефть "скважинной жидкостью", что резко понижает ее объявленную цену, то, как теперь предлагают, - считать при определении налогооблагаемой базы не нефть, а "денежные потоки".

Понятно ведь, что если денежные потоки текут не в России, а в каких-то комфортных странах, где протекает и основная (и приятнейшая) часть жизни наших олигархов и аффилированных с ними бюрократов, то и налоги с них в российский бюджет не попадают. А уж как это оформить технически - это у нас умельцев навалом. Любого бери и сажай.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: ОКП моя партия и обеспечит полную свободу СМИ как и товарищи Ленин и Сталин
ДокторЪ жЫдо/хохловедов ДальССкИЙ~... написал 01.10.2017 11:03
мЕкробий , а хто такая "Окапи"?
жирафа штоль?
.
а, вот, это ты пральна =" Баранов организатор и глава."__мекробий.
огА," хГолава = "хУй висит, а голова = качается..!"
слушай мекробий, а ты не вспомнишь сколько за барановскую главу
проголосовало, когда он в химкинского мерина пытался влезть?
0,08 или 0,09% ?
я вот чО-то подзабыл, напомни...
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деньги за прождажу государственной нефти почему-то сразу становятся частными,
Очковтиратель ПРОЖДАЖА написал 01.10.2017 10:18
Прежде чем выставить на прождажу, надо потратить труд, честь , ум и совесть! А если потратил, то уже частная собственность, поэтому и несостоятельности полны рассуждения Ленина и Баранова.
Нет возможности отменить частную собственность, это базис мироустройства, и все попытки придумать что-либо иное заканчивпются голодом, холодом, смертями и кровью.
Кстати русский флаг -
Красный - тотальное красножопое быдло
Голубой - ну вы меня поняли
Белый - белая горячка национальная генетическая болезнь русских.
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ОКП моя партия и обеспечит полную свободу СМИ как и товарищи Ленин и Сталин
макробий-5 написал 01.10.2017 10:10
Митинг нужен.
Всероссийский. ОКП во главе. Баранов организатор и глава.
Цель - справедливость.
Лозунги :
Признание ЛДНР,
Присоединение Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья,
Выплаты гражданам РФ каждый месяц по сто тысяч рублей,
Увеличение армии в два раза,
Увеличение флота в три раза,
Сто пятьдсят авианосцев-ледоколов,
Сто процентное импортозамещение лекарств и медоборудования,
Полная свобода СМИ,
Налоги вообще отменить,
Размещение ядерных боеголовок всех радиусов на Кубе, во Вьетнаме и Калининграде.
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Скучно, девочки
П р и з м а написал 01.10.2017 09:48
Если мы прислушаемся к А.Б.,
то
у нас вскоре государство будет выплачивать
каждому жителю,
включая младенцев, по 1000 $.
Как и в других нефтедобывающих странах.
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