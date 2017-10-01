Правительство планирует освободить наш народ от налогов на нефть

Законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) может быть в течение нескольких дней вынесен на заседание правительства РФ, сообщил журналистам в воскресенье вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на полях форума «Наука и технологии в обществе» в японском городе Киото. Пилотный проект введения в РФ НДД, который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока, по планам властей должен вступить в действие с 2018 года.

"Это можно сделать буквально в течение нескольких дней и вынести законопроект на заседание правительства", — добавил он.

Я думаю, а чего это наши "хозяева жизни" так обижаются, когда их называют "партией воров"?

Итак, предлагается взимать налог не с объемов нефти, а с денежного потока. Понятно, что на фоне снижения цен на энергоносители крупнейшие добывающие компании на этом здорово сэкономят - то есть сэкономят на нас с вами, если кто не понял. Потому что налоги худо-бедно идут и на наши с вами нужды, а вот доходы компаний - на яхты и дворцы их руководства. И ясно, что если в условиях снижения цен брать налог не с объемов, а с оборота, то государственная казна явно не переполнится. Чего нельзя сказать о карманах чиновников, аффилированных с этими компаниями.

Кстати, нефть, которую извлекают из недр страны «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Русснефть» (именно они подали заявки на НДД), принадлежит вовсе не им, а, как и все недра, является общенародным достоянием. Приватизация же нефти происходит как раз на этапе продажи - деньги за прождажу государственной нефти почему-то сразу становятся частными, и с них государству перепадает только налог. Вот его-то все время хотят уменьшить - то, как во времена "ЮКОСа", называют нефть "скважинной жидкостью", что резко понижает ее объявленную цену, то, как теперь предлагают, - считать при определении налогооблагаемой базы не нефть, а "денежные потоки".

Понятно ведь, что если денежные потоки текут не в России, а в каких-то комфортных странах, где протекает и основная (и приятнейшая) часть жизни наших олигархов и аффилированных с ними бюрократов, то и налоги с них в российский бюджет не попадают. А уж как это оформить технически - это у нас умельцев навалом. Любого бери и сажай.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск