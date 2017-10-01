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Московский листок

Свободолюбивые каталонцы вышли из полицейской блокады школ путём голосования на любом участке

Опубликовано 01.10.2017 в разделе комментариев 0

евросоюз референдум испания каталония
Свободолюбивые каталонцы вышли из полицейской блокады школ путём голосования на любом участке

Жители Каталонии в воскресенье утром, за несколько часов до официального начала голосования на запрещенном сепаратистском референдуме, начали выстраиваться в очереди у участков для голосования, оборудованных в школах. Они надеются сообща помешать возможному противодействию полиции. 

Испанские стражи порядка тем временем начали изымать урны для голосования на некоторых участках в окрестностях Барселоны. Власти Каталонии за несколько часов до начала голосования объявили, что жители могут проголосовать на любом открытом участке, если тот, к которому они приписаны, окажется закрыт. Об этом сообщает в онлайн-трансляции El Pais. 

Reuters отмечает, что утром у избирательных участков не видно ни испанской, ни каталонской полиции, и проход никто не блокирует. Однако опасения в связи с возможными столкновениями по ходу голосования велики. 

АР сообщает, что на участки завезли бюллетени для волеизъявления. 

В бюллетенях для голосования только один вопрос: "Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?" и два варианта ответа: "да" и "нет". Власти Мадрида пытались блокировать участки, грозили многотысячными штрафами участникам и тюрьмой - мэрам городов, изымали бюллетени. Но каталонцы полны решимости: некоторые с пятницы остались ночевать в школах, чтобы не уступить их полиции. У некоторых участков стоят тракторы, которые должны блокировать возможные действия стражей порядка, передает ВВС.

Напомним, вчера полиция опечатала входы в 1,3 тыс. школ, которые 1 октября должны были функционировать как избирательные участки на референдуме о независимости Каталонии, сообщает в субботу газета El Pais. 

В то же время в 163 школах и колледжах находятся люди, которые принимают участие в организованных ранее общественных мероприятиях. Полиция предупредила их, что они должны покинуть эти здания до 06:00 утра 1 октября по местному времени.

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