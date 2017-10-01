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Московский листок

В Карелии случился рыночный голодомор

Опубликовано 01.10.2017 автором Александр Степанов в разделе комментариев 1

голод карелия
В Карелии случился рыночный голодомор

В бывшем процветающем пряжинском зверосовхозе, ныне ЗАО "Пряжинское" умирают животные. Несколько лет назад в это хозяйство пришел новый инвестор и при полном попустительстве республиканских властей быстро довел его до банкротного состояния.

Как сообщают в социальных сетях, в народе ЗАО "Пряжинское" окрестили лагерем смерти: "Животные орут от голода. Люди рыдают, видя их страдания. Несколько дней норки и лисы сидели без еды. Сломалась на ладан дышащая кухня, где готовилась пища для зверьков. Пока ремонтировали дробилку для кормов, работницы топорами рубили замороженную кормосмесь и сырыми кусками пытались накормить животных. От голода лисы, которых содержат в одиночных клетках, занимались самопогрызанием. Норки, живущие по двое в клетке, отгрызали друг у друга лапки и хвосты".

«Из-за вынужденной диеты норки походят на ниточки. Зверьков не прививают, потому что нет вакцины. Если от некачественного корма появится ботулизм, то начнется мор» - говорят специалисты.

На молочной ферме дела обстоят куда хуже. В стойлах, опираясь на стены, стоят полуживые скелеты, обтянутые кожей. Только за прошлую неделю от голода погибло 10 телят. «Вчера рожала корова, но сил тужиться у животного не было, и теленка приходилось буквально вытаскивать из нее», - со слезами на глазах рассказывают очевидцы. Комбикорма и силоса нет. На днях привезли "сенные шарики", как называют их работники, покрытые плесенью, - этим кормят животных один раз в день.



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Всего комментариев к статье: 1
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Дмитрий г..Запорожье... написал 01.10.2017 13:38
Так отпустите животных на волю.Уж как никак а лиса себе мышь или крысу поймает,да и корова травы поест.
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