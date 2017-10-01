Якутск погрузился во тьму и холод

В Якутске утром в воскресенье отключилось электричество. Масштабы ЧП уточняются. По данным Ykt.ru, на ГРЭС произошла авария - был слышен хлопок. Около 11:30 по Москве FlashSiberia сообщает, что районы города постепенно подключают к энергоснабжению.

В группе "Новости Якутска" в соцсети "Вконтакте" пост об отключении энергии собрал более сотни подтверждающих комментариев за считанные минуты. На Ykt.ru пользователи указывают, что эта ГРЭС снабжает светом и теплом весь город.

В Twitter издания FlashSiberia сообщается, что в городе нет света и отопления. На ГРЭС крупный пожар.

"ЯкутМедиа" со ссылкой на МЧС передает, что "технологический хлопок" произошел в отдельно стоящем здании, где расположен резервный источник питания. По данным агентства, перебои с электричеством наблюдаются не только в столице, но и в других районах республики.

Напомним, Якутию не отпускают катаклизмы. 4 августа на руднике "Мир" произошел выброс воды в горные выработки. Всего в шахту, по предварительным данным, попало около 250 тысяч кубометров воды. Как сообщает "Блокнот" со ссылкой на телекомпанию "Алмазный край", подтопление рудника началось еще 28 июля. Во время аварии в шахте находился 151 человек, большую часть из них спасли.

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