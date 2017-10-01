Якутск остался без света и тепла

Свыше 310 тысяч человек остаются без энергоснабжения в Якутске после хлопка на трансформаторной подстанции с последующим возгоранием масла, сообщает РИА Новости.

В результате происшествия без света остается 6300 домов г. Якутска.

В Якутске сегодня "тепло" - до +3 днем и минус 1 ночью.