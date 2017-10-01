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Московский листок

В Москве на митинге против невыплаченных зарплат задержали 16 человек

Опубликовано 01.10.2017 в разделе комментариев 0

В Москве на митинге против невыплаченных зарплат задержали 16 человек

В Москве на митинге у дома правительства в поддержку рабочих кампании "Ингеоком", которым более трех месяцев не выплачивают зарплаты, задержали 16 человек. Как передает ОВД-Инфо, среди задержанных рабочие, члены «Революционной рабочей партии» и активисты «Левого блока». Сейчас их везут в ОВД «Пресненский».

Список задержанных: Зимбовский Александр, Мушаев Владимир, Пятничко Олег, Кобаидзе Алексей, Попов Вячеслав, Свирков Данила, Абдулоев Сулеймон, Асоев Зайниддин, Каинов, Хайритдинов, Баротов, Пискунов, Сафоров, Халиков, Наврузи, Шафиев.

Напомним, группа компаний "Ингеоком" является субподрядчиком на части объектов строительства метро.

 

 



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