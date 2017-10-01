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Московский листок

Референдум в Каталонии перешёл в стычки с полицаями, пострадавших сотни

Опубликовано 01.10.2017 в разделе комментариев 3

полицейщина референдум испания каталония
Референдум в Каталонии перешёл в стычки с полицаями, пострадавших сотни

В Каталонии во время жесткого подавления полицейскими референдума об отделении региона от Испании счет пострадавшим пошел на сотни: официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль заявил о 460 раненых. Полицейские из других регионов использовали резиновые пули, дубинки и светошумовые гранаты. При этом власти мятежной Каталонии утверждают, что полиции не удалось помешать голосованию - днем продолжали работу более 90% участков. 

Пострадавших просят подавать жалобы в службы правопорядка Каталонии. Моссос д'Эсквадра, а также пожарные, как сообщают очевидцы, нередко вставали на защиту протестующих от заезжей полиции.

По мнению Туруля, ответственность за вмешательство полиции лежит на председателе правительства Испании Мариано Рахое. Полиция изымает по всей Каталонии материалы, имеющие отношение к референдуму о независимости, который Мадрид считает незаконным. Правоохранительные органы также закрывают избирательные участки. 

Председатель женералитата (исполнительной власти Каталонии) Карлес Пучдемон ранее подчеркивал, что дубинки и резиновые пули полицейские применяли неизбирательно. 

При этом в Каталонии власти стараются легитимизировать волеизъявление: утверждают, что абсолютное большинство участков работают, несмотря на противодействие силовиков. Днем были подведены первые данные по явке: Туруль сообщил, что к середине дня на участки пришли более 50% имеющих право голоса. 

Одно из наиболее растиражированных видео мирного противостояния было снято в городке Алькаррас, где толпа заставила полицейских в спецоблачении отступить.

В бюллетенях для голосования, напомним, был только один вопрос: "Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?" и два варианта ответа: "да" и "нет". Власти Мадрида пытались блокировать участки, грозили многотысячными штрафами участникам и тюрьмой - мэрам городов, изымали бюллетени. Но каталонцы полны решимости: некоторые с пятницы остались ночевать в школах, чтобы не уступить их полиции. У некоторых участков стоят тракторы, которые должны блокировать возможные действия стражей порядка, передает ВВС.

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: тому у которого не стоит
Пофигист 180 написал 01.10.2017 21:43
Да это уже всем надоело. Все по типу-
"Кошка бросила котят
Это Путин виноват."
Ты уже на антипутине умом тронулся. Лечиться надо.
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(без названия)
Каталонская народная республика написал 01.10.2017 21:31
Совсем несерьезный подход к делу. Сначала берется власть, провозглашается Народная Республика, а потом уже проводится референдум. Без Игоря Ивановича тут не обойтись, надо его направить в командировку на помощь каталонским товарищам.
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(без названия)
стоик958 написал 01.10.2017 21:22
Чеченцы сделали проще - поставили раком сортирного Карлика, а ему понравилось?
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