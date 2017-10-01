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Московский листок

Росавиация: "ВИМ-Авиа" задолжала 10 миллиардов рублей

Опубликовано 01.10.2017 в разделе комментариев 0

коллапс авиа
Росавиация: "ВИМ-Авиа" задолжала 10 миллиардов рублей

Общий долг проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа" составляет около 10 миллиардов рублей, заявил глава Росавиации Александр Нерадько на пресс-конференции по ситуации с "ВИМ-Авиа". В ходе пресс-конференции министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что новым генеральным директором проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа" стал бывший гендиректор недавно обанкротившейся авиакомпании "Трансаэро" Александр Бурдин. "Сейчас в компанию "ВИМ-Авиа" назначен - правда, пока не прошел соответствующее подтверждение в Росавиации - новый генеральный директор Александр Бурдин, он присутствует на наших заседаниях оперативного штаба. Он взаимодействует с кредиторами, лизингодателями и другими организациями, в том числе вместе с директорами - и летным директором, и директором по наземному обслуживанию, взаимодействует с персоналом компании", - цитирует министра Интерфакс.

Отметим, что ранее 27 сентября, выступая в Госдуме Александр Нерадько заявил, что согласно бухгалтерской отчетности на 1 января этого года авиакомпания "ВИМ-Авиа" соответствовала первой, наилучшей группе по финансово-экономической устойчивости и текущей платежеспособности.

Между тем, один из участников рынка, глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков в интервью РБК заявил, что о вся отрасль знала про грядущий коллапс авиакомпании.

"Странно только, что для всех это стало неожиданностью, — минимум с весны вся отрасль знала, что в конце сезона закончится абсолютно алогичное и безответственное управление авиакомпанией, расходились только в датах коллапса", - рассказал Калмыков.

Напомним, скандал с ситуацией вокруг "ВИМ-Авиа" начался в понедельник, 25 сентября, после того, авиаперевозчик остановил выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, затронувшая тысячи пассажиров. До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и вернуть с них от 50 до 80 тыс. клиентов туроператоров. В общей сложности она продала билеты более чем 190 тыс. пассажирам.

При этом владельцы авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы беспрепятственно покинули страну. Предположительно, в настоящее время они находяфтся в Турции.

 



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