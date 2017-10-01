На митинге против пессимизации оппозиции на Youtube задержано более двадцати человек

В Москве во время митинга против цензуры в интернете были задержаны 22 человека, в том числе четыре журналиста, передает РБК со ссылкой на координатора движения "Артподготовка" Александра Расторгуева. "ОВД-Инфо" сообщает, что после 17:30 людей, которых забрали в ОВД "Замоскворечье", стали отпускать без составления протокола.

Митинг проходил у офиса Google (владеет YouTube) в Москве по адресу улица Балчуг, дом 7.

Расторгуев рассказал РБК, что у офиса Google собрались противники "сотрудничества Youtube с российскими властями". "Без лозунгов, без плакатов. Собрались поговорить и выразить российскому YouTube (протест). Он "списывает" голоса просмотров у очень многих оппозиционных блогеров, так меньшее количество людей их смотрит", - утверждает он.

"ОВД-Инфо" сообщает, что в полицию уехали два автозака с участниками митинга, а также провокаторами, среди которых был Александр Петрунько из SERB - его связывают с нападением на Алексея Навального.

"Сейчас мы находимся около Москворецкого отдела полиции. Всем предъявили [протокол по статье] 20.2 п. 6, якобы мешали проходу граждан. Одну девушку только что отпустили", - рассказал он.

О том, что на митинге начались задержания, сообщал также правозащитный ресурс "ОВД-Инфо", который занимается мониторингом политических преследований в России. По данным портала, задержанных доставляли в ОВД Замоскворечье, однако уже к 17.30 их стали постепенно отпускать из ОВД без протоколов и без дачи объяснений.

На момент публикации заметки, в полиции оставалось только 8 человек, сообщил РБК координатор движения "Артподготовка" Александр Расторгуев.

От редакции: Тема-то, казалось бы, юзерская, проходная... Но вскрытый в ходе "артподготовки" факт знаменателен: ни одна крупная платформа не обхдится без сотрудничества с властями тех стран, где имеет филиалы. Кстати, и местоположение "Гугла" показательное - статусное. Если Яндекс давно уже ни у кого не вызывает сомнений насчёт своей прикремлённости, то вот даже, казалось бы, такой иностранный и такой независимый "Гусь"... а туда же! "Откручивать" просмотры - это ж покруче пессимизации в агрегаторах...

Ну и, наверное, действия российских полицаев соответствуют перформансу вполне: гугло-воды занимаются недопущением роликов до широкой аудитории, создавая искусственный фильтр, а полицаи усмотрели в этом пикете попытку перекрыть проход гражданам. В таких случаях должно быть как минимум одно заявление от гражданина в полицию - что мешали ему пикетчики, однако полицаи обычно обходятся без граждан и их заявлений (как на Антикапе-2017)... Любпытно, что платформеры ответят пикетчикам уже не руками полицаев (вольно или невольно), а в Сети! Эдак раскроются глаза на многие наши оппозиционные "непосещаемости".

Д.Ч.