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Московский листок

Вооруженные диверсанты с Украины убили российского пограничника

Опубликовано 02.10.2017 в разделе комментариев 2

украина диверсанты террористы
Вооруженные диверсанты с Украины убили российского пограничника

В поселке Теткино Курской области было совершено нападение на группу пограничников, один военнослужащий погиб, сообщает ТАСС. На приграничной с Украиной территории проводилась спецоперация "Нелегал". В ходе операции пограничники проверяли сарай, когда находившиеся там вооруженные люди застрелили кинолога. В ходе завязавшегося боя были убиты трое нападавших. Телеграм-канал сообщает, что предположительно нападавшие возвращались из Сирии, где воевали в составе незаконных вооруженных формирований.

Версия интересная, но достаточно безумная - чтобы попасть на Украину, кавказским нелегалам надо было с оружием пересечь всю Турцию, потом как-то оказаться в "незалежной" и прорваться через границу. Значительно проще, если уж добрались до Турции, выбросить оружие и совершенно легально въехать в РФ по безвизовому соглашению с Анкарой.

Мне кажется, компетентные органы совершенно напрасно игнорируют украинский терроризм, в частности серию странных взрывов в Ростовской области весной и летом этого года, обнаружение армейских боеприпасов и так далее, о чем я писал на ФОРУМе.мск.

Украинский терроризм спешит в Таганрог

Вот и данный случай - то, что нападавшие на российских пограничников не украинцы по национальности, и то, что они воевали в Сирии, ровно ничего не значит. Если украинские спецслужбы помогли им перебраться с оружием из Сирии на территорию Украины, и сориентировали их на партизанскую диверсионную войну на территории РФ, то это по крайней мере логично. Так поступают все спецслужбы, заинтересованные в диверсионной леятельности на территории противника. Так поступали американцы и британцы, готовя и вооружая афганских моджахедов, так поступали американцы, готовя силы вторжения из кубинских эмигрантов, так делали немцы, готовя "мусульманский легион" вермахта и прочие формирования из перебежчиков и предателей - да все, включая сюда и советскую разведку. Ну а поскольку СБУ и ГУР учились по советским учебникам, а "повышение квалификации" проходят в ЦРУ, то вывод вполне логичен...

Но в учебниках не написано, как нужно думать, вот проблема... Поэтому связать воедино несколько фактов - это зачастую непосильный труд для аналитиков и тем более их начальников.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
масквАч написал 02.10.2017 00:42
Версия интересная, но достаточно безумная - чтобы попасть на Украину, кавказским нелегалам надо было с оружием пересечь всю Турцию, потом как-то оказаться в "незалежной" и прорваться через границу. Значительно проще, если уж добрались до Турции, выбросить оружие и совершенно легально въехать в РФ по безвизовому соглашению с Анкарой.
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(без названия)
как это забавно написал 02.10.2017 00:30
Убили погранцов кавказцы - чеченцы ваххаибиты. Но виноваты каким то макаром Украинцы.
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