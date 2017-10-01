США направили к КНДР "Рональда Рейгана" в ответ на угрозу превратить их в море огня

КНДР угрожает США ядерной катастрофой в случае продолжения санкционной политики и отправки стратегических бомбардировщиков к Корейскому полуострову. Соответствующее заявление комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе распространило государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

Пхеньян в заявлении в очередной раз раскритиковал политику американского президента Дональда Трампа, назвав его «сумасшедшим американским стариком».

«Мы в очередной раз напоминаем, что наши силы находятся в полной боевой готовности. Использование санкционной дубинки и направление бомбардировщиков являются актами самоубийства, которые ведут к ядерной катастрофе, способной превратить территорию США в море огня», — приводит ТАСС слова из обращения северокорейского ведомства.

Как сообщал портал iz.ru, накануне КНДР заявила, что санкции международного сообщества и, в частности, США не заставят государство отказаться от развития ядерной программы. При этом Пхеньян признал, что рестрикции наносят большой ущерб экономике Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп объявил 21 сентября об ужесточении санкций в отношении КНДР в связи с очередными ракетными испытаниями Пхеньяна.

Администрация ввела 180-дневный запрет на посещение территории США самолетами, побывавшими в КНДР. Также было принято решение о блокировке личных счетов граждан Северной Кореи.

После этого представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон намерен ввести дополнительные рестрикции в отношении Пхеньяна, чтобы лишить КНДР средств на развитие ядерной программы.

Тем временем США направляют к берегам Северной Кореи авианосную ударную группу во главе с авианосцем Ronald Reagan, сообщил южнокорейским СМИ на условиях анонимности представитель минобороны Республики Корея. Агентство Yonhap передает, что авианосец и сопровождающие его корабли прибудут к 15 октября.

Предполагается, что группа будет находиться в Японском море.

Авианосец Ronald Reagan (CVN-76) будут сопровождать несколько боевых кораблей, входящих в состав его авианосной ударной группы, которая базируется на военно-морской базе Йокосука в Японии. В составе группы будет эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", которая способна сбивать северокорейские баллистические ракеты, а также ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами, передает "Интерфакс".

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