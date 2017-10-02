Ветеран исполнил долг

Уже много раз я поднимал тему о том, что в «нашей Раше» любые жалобы и сообщения на тему судебного беззакония в Думу, Президенту или Уполномоченному по правам человека оканчиваются отпиской о том, что эти инстанции, типа не имеют права вмешиваться в дела суда, то есть, в приговоры. Идёт циничная подмена понятий - от них требуют вмешаться в то, что приговоры выносятся не судьями, а преступниками, попирающими законы, принятые самой Думой и Президентом. А Дума, Президент и Уполномоченный заявляют, что они уже издали законы, по которым сами запретили себе контроль того, как преступными лицами в должности судей попираются законы, принятые Думой и Президентом.

Но это присказка, и эта заметка не об этом. Дело в том, что после длительной болезни почувствовал себя лучше Николай Петрович Пчёлкин, ветеран войны, которому исполнилось уже 92 года. Это тот человек, который в уже далёком 1998 году снял с груди медаль «За отвагу» и наградил ею газету «Дуэль». А вот теперь он 29.09.2017 за № УЧ-947710 послал письмо на имя Президента РФ, в котором написал:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы с Вами знакомы с июня 2014 года - с Вашей встречи с ветеранами войны в Нормандии во время празднования 70-летнего юбилей высадки союзников во Франции. Это я задал Вам вопрос о возвращении Сталинграду его боевого имени, и Вы тогда сказали, что это мы, а не Вы отменили название Сталинград, то есть, мы, а не Вы, в этом виноваты. Этот эпизод нашего разговора был показан по телевизионным новостям https://my.mail.ru/mail/pnp120702/video/29/295.html.

Я прошу Вас встретиться со мною вот по какому поводу.

Вы назначаете на должности всех судей России, а некий А.В. Криворучко, сумевший устроиться судьёй Тверского суда г. Москвы, 10 августа этого года вынес обвинительный приговор четырём моим молодым товарищам, организовывавшим референдум. Он вынес им приговор именно за то, что они организовывали референдум. Криворучко обвинил их в экстремизме, но не смог придумать им никакое экстремистское преступление или правонарушение, которое бы они организовали - только организацию референдума.

Это невиданный позор России! Вы и остальные руководители государства везде говорите, что Крым присоединён референдумом, а в самой России лучшие её люди уже третий год сидят в Бутырской тюрьме за организацию референдума!

Вот по этому вопросу я хотел бы с Вами переговорить. Н.П. Пчёлкин».

Мы с вами понимаем, что и от этого письма не будет никакого толку, как не было толку и от тех 947709 писем, посланных гражданами России на имя путина до письма Николая Петровича.

Но одно дело - «быть умным», чтобы трусливо ничего не делать. А другое дело - исполнять свой долг вне зависимости от того, о чём верещат умные.

И исполнять свой долг только потому, что он твой долг!