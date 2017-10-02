Матильду стоит запретить не за "оскорбление святого царя" - а за попытку обелить Николая Кровавого

Знаменитая «канонизация» царской семьи так и не достигла своей цели. Даже среди верующих нашлось очень немного людей, которые способны всерьез принять «святость» Николая Кровавого. (Это – совсем убогие в умственном отношении люди, которые поверят попам, даже если те скажут, что земля плоская, а небо твердое).

У большинства же верующих все-таки имеется хоть какое-то представление о реальной истории. Для них оказалось невозможным совместить в своей голове эту провозглашенную попами «святость» – и всем известные злодеяния последнего царя. Они, считая себя верующими – тем не менее категорически не приемлют «святости» Николая Второго.

Не говоря уже о более свободомыслящей части общества, для которой РПЦ вообще не является авторитетом. (А таких на самом деле большинство, хотя по официальной статистике у нас чуть ли не восемьдесят процентов православных). Они в массе своей относятся резко отрицательно к последнему царю, и сама мысль о его якобы «святости» вызывает у них возмущение.

Итак – подавляющее большинство российского общества, и верующие, и атеисты – не испытывают к последнему царю ни симпатии, ни уважения.

Однако нынешней российской буржуазии жизненно важно обелить образ последнего императора и годы его царствования, представить их этаким «потерянным раем» - чтобы успешней очернять Октябрьскую революцию и Советскую власть и восхвалять реставрацию буржуазного строя.

Для этого и было решено снять «Матильду».

«Матильда» должна была прикрасить образ Николая и скрыть его подлинную историческую роль - вместо врага и палача трудового народа (каким он был на самом деле) показать нам героя-любовника, пылкого повесу с африканскими страстями, который потерял голову от любви к балерине. А вместо реальной исторической ситуации - бедствий российских трудящихся и их нарастающей борьбы против самодержавия – представить нам любовную историю, которая якобы "изменила Россию".

На самом деле это была обыкновенная пошлая интрижка, довольно поверхностная и мимолетная. С одной стороны – великовозрастный дворянский недоросль, который развлекался с понравившейся ему женщиной, красивой и легкодоступной, удовлетворял похоть и повышал свою самооценку. С другой стороны – умная, амбициозная, не по годам опытная карьеристка, которая стремилась любой ценой попасть в круг «коронованных особ». Оба они получили от этой связи то, что хотели. Николай приобрел «мужской опыт», удовлетворил свое тщеславие, убедил себя, что пользуется успехом у женщин. Кшесинская попала в поле зрения особ царской крови, получила от них впоследствии немало выгод и преференций, и в конце концов-таки вышла замуж за великого князя. Вся интрижка продолжалась не более четырех месяцев. И закончилась более чем банально – просто Николай прервал связь, перестал посещать Кшесинскую и писать ей. Фактически, поступил с ней, как с проституткой, когда та уже приелась. По сути, именно так он к ней и относился. Балет в царской России был чем-то вроде элитного публичного дома для высшей аристократии и особенно для мужчин из царского семейства. Там Романовы находили себе красивых и блистательных содержанок «по чину». Николай на Кшесинскую тоже смотрел, как на проститутку - правда, элитную, не для всех, а только для «избранных» из высшей аристократии.

Фильм Алексея Учителя – конечно, настоящая дрянь. Но не потому, что он «порочит святого царя» - а потому что в интересах российской буржуазии пытается обелить Николая Кровавого. И по настоящему его стоило бы запретить не за оскорбление чувств верующих – а за оскорбление наших чувств. Чувств людей, которые хорошо знают о палаческой роли последнего императора, о страданиях, которые перенес наш народ по вине царизма, о его долгой и упорной борьбе против самодержавной деспотии. А нам вместо исторической правды - вместо стачек рабочих, голодных бунтов крестьян, нарастающей борьбы народа и кровавых расправ самодержавия – нам вместо этого в «Матильде» показывают слащавую историю «безумной любви» наследника и примы Императорского балета!

Но буржуазия и на этот раз просчитается, как она просчиталась с «канонизацией». Дешевка и пустышка под названием «Матильда» не собьет с толку народ. К последнему царю лучше относиться не станут. Кровь Ленского расстрела и Девятого января, столыпинские галстуки, три миллиона убитых в войне ради шовинистических амбиций самодержавия и интересов англо-французского империализма – все это не замазать какой-то «Матильдой»!

***

Словом, «Матильда» - полная дрянь, и состряпана она в видах правящей российской буржуазии.

Однако, само собой разумеется - попыткам православных фундаменталистов запретить фильм под предлогом «оскорбления чувств верующих» - надо дать жесткий отпор. Вопрос ведь не в «Матильде» - а в том, будут ли в нашем обществе заправлять самые реакционные круги капитала. Установят ли они под соусом «православной духовности» - свою фашистскую диктатуру (к которой они давно уже стремятся).

И этот отпор мракобесию – прежде всего наша обязанность, обязанность коммунистов. Уже видно, какую пользу клерикализация общества приносит нашим врагам и как она вредит нам, рабочему классу. Поэтому борьба против клерикализации, за принципы светского государства – необходима и важна прежде всего для нас, для рабочего класса. Отсюда следует, что именно коммунисты должны возглавить эту борьбу, объединить и организовать все силы, протестующие против засилья мракобесов.

А окончательно покончит с опасностью православного фашизма революция рабочего класса, которая уничтожит эксплуатацию, и тем самым сделает религию ненужной.

И вот тогда, после нашей победы, мы снимем фильм о Николае Втором. Не голливудскую побрякушку – а действительно серьезный исторический фильм. Там и будет рассказана правда о роли последнего русского императора, которого наш народ не напрасно прозвал «Кровавым».