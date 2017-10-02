Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Матильду стоит запретить не за "оскорбление святого царя" - а за попытку обелить Николая Кровавого

Опубликовано 02.10.2017 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 0

царь матильда
Матильду стоит запретить не за "оскорбление святого царя" - а за попытку обелить Николая Кровавого

Знаменитая «канонизация» царской семьи так и не достигла своей цели. Даже среди верующих нашлось очень немного людей, которые способны всерьез принять «святость» Николая Кровавого. (Это – совсем убогие в умственном отношении люди, которые поверят попам, даже если те скажут, что земля плоская, а небо твердое).

У большинства же верующих все-таки имеется хоть какое-то представление о реальной истории. Для них оказалось невозможным совместить в своей голове эту провозглашенную попами «святость» – и всем известные злодеяния последнего царя. Они, считая себя верующими – тем не менее категорически не приемлют «святости» Николая Второго.

Не говоря уже о более свободомыслящей части общества, для которой РПЦ вообще не является авторитетом. (А таких на самом деле большинство, хотя по официальной статистике у нас чуть ли не восемьдесят процентов православных). Они в массе своей относятся резко отрицательно к последнему царю, и сама мысль о его якобы «святости» вызывает у них возмущение.

Итак – подавляющее большинство российского общества, и верующие, и атеисты – не испытывают к последнему царю ни симпатии, ни уважения.

Однако нынешней российской буржуазии жизненно важно обелить образ последнего императора и годы его царствования, представить их этаким «потерянным раем» - чтобы успешней очернять Октябрьскую революцию и Советскую власть и восхвалять реставрацию буржуазного строя.

Для этого и было решено снять «Матильду».

«Матильда» должна была прикрасить образ Николая и скрыть его подлинную историческую роль - вместо врага и палача трудового народа (каким он был на самом деле) показать нам героя-любовника, пылкого повесу с африканскими страстями, который потерял голову от любви к балерине. А вместо реальной исторической ситуации - бедствий российских трудящихся и их нарастающей борьбы против самодержавия – представить нам любовную историю, которая якобы "изменила Россию".

На самом деле это была обыкновенная пошлая интрижка, довольно поверхностная и мимолетная. С одной стороны – великовозрастный дворянский недоросль, который развлекался с понравившейся ему женщиной, красивой и легкодоступной, удовлетворял похоть и повышал свою самооценку. С другой стороны – умная, амбициозная, не по годам опытная карьеристка, которая стремилась любой ценой попасть в круг «коронованных особ». Оба они получили от этой связи то, что хотели. Николай приобрел «мужской опыт», удовлетворил свое тщеславие, убедил себя, что пользуется успехом у женщин. Кшесинская попала в поле зрения особ царской крови, получила от них впоследствии немало выгод и преференций, и в конце концов-таки вышла замуж за великого князя. Вся интрижка продолжалась не более четырех месяцев. И закончилась более чем банально – просто Николай прервал связь, перестал посещать Кшесинскую и писать ей. Фактически, поступил с ней, как с проституткой, когда та уже приелась. По сути, именно так он к ней и относился. Балет в царской России был чем-то вроде элитного публичного дома для высшей аристократии и особенно для мужчин из царского семейства. Там Романовы находили себе красивых и блистательных содержанок «по чину». Николай на Кшесинскую тоже смотрел, как на проститутку - правда, элитную, не для всех, а только для «избранных» из высшей аристократии.

Фильм Алексея Учителя – конечно, настоящая дрянь. Но не потому, что он «порочит святого царя» - а потому что в интересах российской буржуазии пытается обелить Николая Кровавого. И по настоящему его стоило бы запретить не за оскорбление чувств верующих – а за оскорбление наших чувств. Чувств людей, которые хорошо знают о палаческой роли последнего императора, о страданиях, которые перенес наш народ по вине царизма, о его долгой и упорной борьбе против самодержавной деспотии. А нам вместо исторической правды - вместо стачек рабочих, голодных бунтов крестьян, нарастающей борьбы народа и кровавых расправ самодержавия – нам вместо этого в «Матильде» показывают слащавую историю «безумной любви» наследника и примы Императорского балета!

Но буржуазия и на этот раз просчитается, как она просчиталась с «канонизацией». Дешевка и пустышка под названием «Матильда» не собьет с толку народ. К последнему царю лучше относиться не станут. Кровь Ленского расстрела и Девятого января, столыпинские галстуки, три миллиона убитых в войне ради шовинистических амбиций самодержавия и интересов англо-французского империализма – все это не замазать какой-то «Матильдой»!

***

Словом, «Матильда» - полная дрянь, и состряпана она в видах правящей российской буржуазии.

Однако, само собой разумеется - попыткам православных фундаменталистов запретить фильм под предлогом «оскорбления чувств верующих» - надо дать жесткий отпор. Вопрос ведь не в «Матильде» - а в том, будут ли в нашем обществе заправлять самые реакционные круги капитала. Установят ли они под соусом «православной духовности» - свою фашистскую диктатуру (к которой они давно уже стремятся).

И этот отпор мракобесию – прежде всего наша обязанность, обязанность коммунистов. Уже видно, какую пользу клерикализация общества приносит нашим врагам и как она вредит нам, рабочему классу. Поэтому борьба против клерикализации, за принципы светского государства – необходима и важна прежде всего для нас, для рабочего класса. Отсюда следует, что именно коммунисты должны возглавить эту борьбу, объединить и организовать все силы, протестующие против засилья мракобесов.

А окончательно покончит с опасностью православного фашизма революция рабочего класса, которая уничтожит эксплуатацию, и тем самым сделает религию ненужной.

И вот тогда, после нашей победы, мы снимем фильм о Николае Втором. Не голливудскую побрякушку – а действительно серьезный исторический фильм. Там и будет рассказана правда о роли последнего русского императора, которого наш народ не напрасно прозвал «Кровавым».



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы принять личное участие в акциях протеста?:
Результаты
Интернет-ТВ
Каталония хочет выйти из королевства и стать республикой
Каталония хочет выйти из королевства и стать респу...
02.10.2017
В.Жуковский и М.Калашников: о банковской резне Набиуллиной
В.Жуковский и М.Калашников: о банковской резне Наб...
29.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Матильду стоит запретить не за "оскорбление святого царя" - а за попытку обелить Николая Кровавого (0)
Каталония хочет выйти из королевства и стать республикой (0)
Вооруженные диверсанты с Украины убили российского пограничника (3)
Ветеран исполнил долг (1)
США направили к КНДР "Рональда Рейгана" в ответ на угрозу превратить их в море огня (1)
Росавиация: "ВИМ-Авиа" задолжала 10 миллиардов рублей (0)
На митинге против пессимизации оппозиции на Youtube задержано более двадцати человек (1)
Референдум в Каталонии перешёл в стычки с полицаями, пострадавших сотни (5)
В Ростовской области опять 3 человека погибли в огне (1)
В Москве на митинге против невыплаченных зарплат задержали 16 человек (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Большевики, Ленин - выдающиеся интеллектуалы, прежде всего...
Максим Калашников Максим Калашников: А в Сирии - сокрушительные "успехи" - И.Стрелков. И от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Непoлитическoе
Максим Калашников Максим Калашников: БИКФОРДОВ ШНУР КАТАЛОНИИ
Дарья Митина Дарья Митина: Вежливые люди:))))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss