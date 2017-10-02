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Московский листок

Каталония хочет выйти из королевства и стать республикой

Опубликовано 02.10.2017 в разделе комментариев 0

референдум республика каталония

Отделение Каталонии от Испании поддержали 90% проголосовавших на референдуме, состоявшемся в воскресенье, сообщил официальный представитель женералитета автономного сообщества Жорди Турул. Всего в плебисците приняли участие 2,3 миллиона человек.

Глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что граждане Каталонии добились права на суверенитет.

При столкновениях с полицией в день проведения референдума пострадали более 800 человек.

Порядка 700 тысяч заполненных бюллетеней были изъяты испанскими силами и не включены в подсчет голосов.

- Весьма существенно то, что глава автономии уже сказал: "Граждане Каталонии выиграли своё право стать независимой страной, управляемой как республика", - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Наши СМИ упирают на национальную независимость и делают вид, что антимонархический, республиканский аспект в происходящем не существенен. А ведь именно это должно определять отношение к референдуму - в Каталонии большинство населения не-каталонцы, и тем не менее 90 процентов. Надоели испанцам всевозможные единоличные правители, все же Испания одна из древнейших существующих монархий.

 

 

 

 

 

 

 

 



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