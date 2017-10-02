Турчака среди губернских кандидатов на отставку не обнаружено

На этой неделе продолжится серия губернаторских отставок: свои посты, вероятно, покинут губернатор Орловской области Вадим Потомский и глава Коми Сергей Гапликов. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

Собеседники издания не исключили, что новое назначение, возможно, получит Вадим Потомский. В таком случае регион может сохраниться за КПРФ, от которой избран губернатор, отметили источники. Потомский в декабре прошлого года попал в рейтинг самых низкоэффективных губернаторов.

По некоторым данным, может недоработать свой срок и избранный в 2016 году глава Коми Сергей Гапликов. Руководитель администрации губернатора Елена Шабаршина ранее стала фигуранткой уголовного дела по подделке результатов выборов в период, когда возглавляла региональный избирком. Признаны виновными в коррупции представители губернатора в Госсовете, а также и. о. главы администрации Михаил Евдокимов и Дмитрий Кирьяков.

Как в сентябре сообщали источники РБК и "Коммерсанта", в ближайшее время в отставку могут уйти главы 10 российских регионов.

Согласно оценкам экспертов холдинга "Минченко Консалтинг", свои должности оставят главы Калмыкии, Северной Осетии, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской, Ивановской и Воронежской областей, а также губернаторы Алтайского и Приморского края.

За последнее время своих постов лишились сразу несколько губернаторов. Глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке в среду. В пятницу президент России Владимир Путин освободил его от должности, назначив врио главы региона председателя законодательного собрания края Александра Усса.

Ранее свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, затем было объявлено об уходе нижегородского губернатора Валерия Шанцева, в четверг Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об увольнении, но пока не получил подтверждения от Кремля.

Политологи, опрошенные РИА "Новости", рассказали, кто из губернаторов гарантированно сохранит свой пост. По их мнению, среди них глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, попавший в "список Минченко" глава Воронежской области Алексей Гордеев, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернаторы Белгородской и Калужской областей Евгений Савченко и Анатолий Артамонов.

"Кремль сейчас особенно ценит технократизм и эффективность. Савченко, Артамонов, Минниханов - политические зубры, которые в отличие от молодых технократов имеют свои амбиции", - пояснил эксперт института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. По его словам, аналогичная "охранная грамота" есть и у Гордеева.

Отметим, что в рейтингах на отставку нигде не фигурирует одиозный и спорный губернатор Турчак, "засвеченный" в нападении на Олега Кашина "по самое не балуйся". Тут - "семья", тут "питерские", и поэтому ни о каких отставках тут даже речи не идёт. Мафия бессмертна. Пресловутый губернаторопад - ни что иное как начало предвыбрной кампании, не ставящей реальных задач, а только оглашающей все доступные СМИ громоподобным пиаром и являющей всесилие царя, заботы его о народе родном, пуще чем о сирийском и донецком...

А что Турчак? Как-то изменилось его отношение к делу о нападении на журналиста, едва не стоившего тому жизни?

Нет, и подлинность аудио-улик подтверждена - когда Турчак планировал уже "эвакуацию" исполнителей... Но кому эта объективность сейчас интересна? Пересидел "сейсмическую" неустойчивость, и княжит дальше. "Дело Турчака" классически "спустили на тормозах".

Однако "Дождь" приводил в ноябре 2015-го такую текстовую расшифровку аудиозаписи разговора секьюритина Турчака и его подчинённого Веселова (Аудиофайл был сделан уже после избиения публициста, его телеканалу представила супруга Данилы Веселова Елена. Женщина утверждает, что голос принадлежит Горбунову. Недавно она сообщила журналистам, что ее муж, включив диктофон, "решил подстраховаться: все-таки губернатор, встреча по наказанию Кашина, очень странно ему это показалось". ): "Сейчас любая суета лишняя - она мне не на руку. Значит, пока план предлагается такой: на полгода разъезжаемся. Все это дело мы, естественно, финансируем. Единственное, нужно подумать о безопасности. За эти полгода мы эту проблему попытаемся решить. Если мы ее за полгода не решаем, то есть мы понимаем, что возвращаться небезопасно, тогда, исходя из этого, делаем следующее (поправка - если нас не взяли). Наверное, новые личности, новые документы, новая жизнь. И, соответственно, деньги на эту новую жизнь в полном объеме - вот такой план. Значит, по отношению ко мне приблизительно точно такая же ситуация. Единственный такой момент, я должен это проговорить: если окажется так, что трудно выбраться из этой истории, что берут вас или берут меня, то в такой истории нам нужно понимать заранее, что мы все-таки говорим. Потому что в том случае, если я оказываюсь вне свободы, то я не смогу ничего сделать. Вы должны это понимать. У меня есть следующее предложение пока, его дополнительно проработаем - возьмем адвоката, напишем и по этому поводу в том числе какой-то вариант - и напишем. Мне сейчас в голову ничего не приходит, не знаю, что говорить, но, в любом случае, самое главное - моя фамилия нигде звучать не должна. Потому что это залог моей безопасности и обеспечения всего этого. Как бы обидно ни было, если кого-то не загребли, я со своей стороны все сделаю. Даже если оказывается, что народ закрыт, то все это время, пока они будут закрытыми (ну, про тебя отдельный разговор, ты навсегда остаешься), значит, на это время народ будет получать, допустим, как ты скажешь, ну, ты сам почувствуешь, сколько нужно: пять, десять, пятнадцать - и не потом, а ежемесячно туда будут складывать. И даже потом, когда пройдет какой-то промежуток времени, если мы отстоим политический ресурс, ради чего это делать..."

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