В России взлетят цены на рыбу и морепродукты из-за новых налоговых ставок

Минсельхоз и подведомственное ему Росрыболовство предложил увеличить ставки сбора за вылов рыбы и других водных биологических ресурсов. Как сообщает РБК, речь идет о повышении налоговых ставок для 21 объекта промысла в Дальневосточном бассейне и шести – в Северном. В целом по 27 позициям ставка сбора вырастет в 2,3 раза.

При этом право на вылов дальневосточной горбуши подорожает втрое — с 3,5 тысячи до 10,8 тысячи рублей за тонну. Сбор за вылов сельди в Охотском море в весенне-летний период промысла предложено увеличить более чем в четыре раза — с 400 до 1,8 тысячи рублей за тонну. А для северной креветки ставка сбора может вырасти почти в девять раз — с 3 тысячи до 26,5 тысячи рублей за тонну.

Сейчас по 27 позициям добывающие компании платят около 638,6 млн руб. В 2016 г. они выловили, по данным Росрыболовства, 4,7 млн т водных биоресурсов.

Минсельхоз рассчитывает, что поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с января 2020 г., но предусматривает трехлетний переходный период до 2022 г., когда добытчики будут платить половину от нового сбора.

Сбор за вылов рыбы, крабов, креветок, кальмаров и других водных биологических ресурсов по сути является авансовым платежом государству — он перечисляется рыбодобытчиками в бюджет в течение года. При этом если компания по каким-либо причинам выловила меньше разрешенного объема, перерасчет и возврат средств не предусмотрен.

Рост ставок сбора неизбежно приведет к последующему росту отпускных, а затем и розничных цен, уверены во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. По словам главы организации Германа Зверева, сейчас доля сбора в оптовой цене на рыбу не превышает в среднем 1,8%, а в случае принятия поправок в Налоговый кодекс увеличится примерно до 10%. Следовательно, цены на рыбу без учета других составляющих вырастут как минимум на 10%.

Сейчас отпускная цена северной креветки начинается от 350 руб. за 1 кг, поясняет Зверев. При действующей ставке 3 тыс. руб. за тонну, или 3 руб. за 1 кг, вклад сбора в отпускную цену составляет около 0,8%. При запланированном увеличении до 26,5 тыс. руб. за тонну, или 26,5 руб. за 1 кг, доля сбора вырастает до 7,5% от действующей отпускной цены. Это означает уменьшение маржи производителя и, скорее всего, будет компенсировано увеличением отпускной цены, заключает президент ВАРПЭ.