В Лас-Вегасе мешавших спать порою можно расстрелять

Два человека погибли и более 20 были ранены в результате стрельбы, открытой неизвестным преступником рядом с одним из развлекательных комплексов американского города Лас-Вегас (штат Невада). Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье (утро понедельника по Москве) на концерте кантри-музыки.

Огонь был открыт у гостиничного комплекса Mandalay Bay Casino. Как передает Reuters со ссылкой на местную полицию, в результате атаки 24 человека пострадали. По сведениям The New York Times, были госпитализированы 26 человек, двое из них умерли в больнице.

14 человек получили тяжелые ранения, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя больницы, куда были доставлены пострадавшие. По данным CNN, 12 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Подозреваемый, который, предположительно, открыл стрельбу, убит, сообщила местная полиция. "Подтверждаем, что один подозреваемый погиб. Расследование продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном на странице местного отдела полиции в Twitter.

Подозреваемый начал стрелять на концерте известного американского исполнителя кантри-музыки Джейсона Олдина, который проходил под открытым небом рядом с комплексом Mandalay Bay Casino, сообщила пресса. По некоторым данным, огонь был открыт из автоматического оружия с балкона отеля.

Стрелок скрылся с места происшествия, позже полиция отчиталась об обнаружении его тела. Стражи порядка отметили, что пока нет информации о том, что у стрелявшего были сообщники.

Сообщается о перекрытии ряда улиц в Лас-Вегасе, людей просят держаться подальше от опасного района. Также стало известно, что международный аэропорт Лас-Вегаса приостановил прием и вылет рейсов после инцидента со стрельбой в столице игорного бизнеса США.

По словам свидетелей, на место инцидента направляется большое количество карет скорой помощи и полицейских автомобилей.

В Сети появились фотографии, на которых можно увидеть раненых, а также видеоролики, где слышны громкие автоматные очереди, после которых звучавшая со сцены музыка прекратилась и люди стали кричать. По словам одного из свидетелей, прозвучали более 100 выстрелов.

От редакции: Переполох на всю Вселенную! Это же не где-нибудь, а в местах, где отдыхают богатенькие люди лучшей страны на земном шаре. И сейчас же событие сие названо терактом, и никто не вспомнил аналогичного, но по масштабам поскромнее происшествия в бывшей гостинице "Москва" - только там стрелял один, и не в толпу, а в потолок. Умар Джабраилов это был. И стрелял он просто для забавы... Но почему полиция США не рассматривает простейшей версии - что человеку с автоматом просто мешали спать, ведь время было-то позднее?

Я вот этих неуёмных рабов московского правительства, по ночам на Каретном с "болгаркой" визжащих, периодически хочу так же почествовать. Ибо визг "болгарки" не напоминает кантри-музыки, а спать не даёт точно так же. По всем московским (не знаю, может, и Лас-Вегас тут не исключение) законам по ночам работ на улице производиться не должно - но кому тут закон писан, если дано указание самого Собянина, а ему отчитываться перед самим Путиным? Да, в срок плиточные тротуары не сдали - и теперь визжат "болгарками" и день и ночь, а оторопевший москвич на это смотрит, не зная, что ему и возразить... (Я не оправдываю терроризм, я оправдываю возмущение).

Д.Ч.