Омский губернатор объявил о своей отставке

Губернатор Омской области Виктор Назаров объявил о своей отставке в ходе аппаратного совещания в областном правительстве, проводившемся в закрытом режиме, сообщает местный портал Om1.ru.

Отмечается, что на совещании в правительстве области присутствуют главы министерств, Омского горсовета, заксобрания, мэрии, силовых структур и других ведомств. Источники издания утверждают, что на совещании Виктор Назаров с ними попрощался сообщив, что в Москве будет объявлено об отставке до конца текущей недели. По данным портала, 29 сентября Назаров летал в Москву на встречу с заместителем руководителя Аппарата президента Сергеем Кириенко. На встрече глава региона пытался согласовать три кандидатуры на пост мэра Омска. Однако, вместо решения кадрового вопроса на муниципальном уровне был решен вопрос о досрочной отставке самого губернатора.

Пока официального указа о прекращении полномочий губернатора Омской области на сайте Кремля нет. Информацию об отставке Назарова категорически опровергла пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко. Она отметила, что не знает, откуда берутся подобные сообщения.

«Не я занимаюсь их распространением. Губернатор работает, вот только что он появился в прямом эфире нашего «12 канала» в благотворительном марафоне, посвященном зоопарку», — цитирует Соколенко радиостанция «Говорит Москва».

В свою очередь осведомленный источник РИА Новости в Кремле подтвердил досрочную отставку омского губернатора. "Да, в Омской области требуются изменения для повышения управляемости в регионе", — сообщил источник. Возможных кандидатов на пост врио омского губернатора он не назвал.

Виктору Назарову 54 года. Очередные выборы губернатора должны были состояться в 2020 году.