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Московский листок

Сырьевая империя заранее низкопоклонствует пред одним из Саудов в стиле восточных деспотий

Опубликовано 02.10.2017 в разделе комментариев 0

кризис нефть силовигархия нефтерубль сауды
Сырьевая империя заранее низкопоклонствует пред одним из Саудов в стиле восточных деспотий

На трассе, ведущей из аэропорта Внуково в центр Москвы, появились плакаты с портретами короля Саудовской Аравии Салмана. Надписи на русском и арабском языке на билбордах гласят: "Приветствуем Хранителя двух исламских святынь в России". Фотографии одного из таких билбордов разместил в Twitter спецкор "Комсомольской правды", журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. 

Титул "Хранитель двух святынь" был введен в отношении саудовских королей вместо обращения "Его величество" в 1986 году. Под двумя святынями имеются в виду священные мечети аль-Харам в Мекке и мечеть Пророка в Медине. Ранее этот титул принадлежал правителям Арабского халифата, египетским мамелюкам и османским султанам. 

На днях стало известно о скором визите в Москву короля Саудовской Аравии. Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и подписать ряд документов. В понедельник, 2 октября, помощник президента Юрий Ушаков сообщил РИА "Новости", что визит состоится 5 октября. Это будет первый визит главы правящей династии Саудов в Россию за всю историю существования двух государств.

Что касается российского президента, то Владимир Путин нанес первый в истории официальный визит в Саудовскую Аравию в феврале 2007 года, напоминает "Независимая газета". Он приглашал тогдашнего саудовского монарха в Москву, однако позитивное развитие двусторонних отношений было прервано в 2011 году из-за конфликта в Сирии, в котором Москва и Эр-Рияд занимают противоположные позиции. 

Константин Дударев, востоковед и автор книги "Саудовская Аравия. XXI век на родине ислама" полагает, что нынешний визит стал возможным благодаря перелому ситуации в Сирии, где правительственная армия при поддержке российских ВКС одержала стратегическую победу над исламистами и освободила 85% территории. В ходе поездки 10-11 сентября в Эр-Рияд главы МИД РФ Сергея Лаврова и переговоров с его саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром последний отметил совпадение цели Саудовской Аравии и России не только в Сирии, но и в Ираке, Йемене и Ливии, а также в борьбе с терроризмом в целом. Российский министр констатировал отсутствие "неразрешимых разногласий" между двумя странами, констатирует эксперт. Важную роль в сближении государств, по его словам, играет и экономический фактор, а именно - заинтересованность сторон в приемлемых ценах на нефть. 

Добавим, в мае нынешнего года саудовский король Салман принял в Эр-Рияде президента США Дональда Трампа. В ходе визита американского президента была заключена крупнейшая оружейная сделка в истории Соединенных Штатов - о поставке ближневосточной стране вооружения на 109,6 млрд долларов. 

В ходе официальной церемонии Дональд Трамп и король Салман станцевали танец арда с мечами. А затем монарх наградил президента США высшей наградой своего государства - орденом имени основателя правящей династии короля Абдель Азиза.

Редактор ФОРУма.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Вон даже как! Сауды теперь являются ещё и хранителями исламских святынь В РОССИИ (!) - интересно, не будет ли вскоре и российская нефть отнесена к исламским святыням и продана, как это уже было сделано на примере Роснефти, господам Саудам? Или Саудитам - всё время путаю... Впрочем, развешивая билборды с поклонами в сторону первейшей сырьевой империи, сырьеввая империя Путина могла бы на этих же билбордах помещать информацию о том, как блистательно првят Сауды своими территориями. О природной ренте рассказать, с которой каждый гражданин Эмиратов к совершеннолетию получает порядка двух миллионов долларов и ещё при женитьбе такую ипотеку, о которой только можно мечтать - с убывающими процентами. Вот всего этого не станут ли правители нашей, здешней сырьевой империи - пропагандистами?! Не исламских святынь - а социальных гарантий? А то нефть-то и там и тут народная - однако народ у нас имеет фиг с маслом (а зачастую и без) от таких прав на нефть, а вот у Саудов, в монархическо-феодальной стране - имеет гораздо больше! Умолчать об этом уже не получится - а вот сделать умную мину где-нибудь возле недавно открытой Путиным кафедральной мечети в Олимпийском, это они попробуют... Что ж - чёрный нефтяной флаг им в руки. "Социальный джихад" против силовигархии, узурпировавшей нефть России, а теперь её целыми кусками "государственных" компаний распродающей то Катару, то Швейцарии, то Саудам, то КНР - будет, конечно же, гораздо горячее того, что начался ровно сто лет назад.



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