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Московский листок

Медведев утвердил правила пользования кадилом

Опубликовано 02.10.2017 в разделе комментариев 1

Медведев утвердил правила пользования кадилом

Председатель правительства РФ утвердил требования противопожарной безопасности для объектов религиозного назначения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно документу, в каждом помещении для богослужений должно быть не менее одного огнетушителя и наличие телефонной связи. При этом, запас горючих жидкостей, необходимый для проведения служб не должен превышать 5 литров (в помещениях из горючих материалов) и 20 литров (в помещениях из негорючих материалов).

Также в документе подробно оговариваются правила пользования свечами и кадилом. "Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра", - говорится в документе.

В сопроводительной справке уточняется, что изменения внесены «для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации объектов религиозного назначения различных конфессий. При этом «учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений». Отмечается, что постановление согласовано с Межрелигиозным советом России.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ГыГыГыГыГы......
Лис. написал 02.10.2017 13:53
Наш Димон и здесь поспел.Забористо он так поглумился над "чувствами верующих".
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