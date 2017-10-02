Перед выборами в Киргизии слабый режим Атамбаева решил "базовыми" посулами заручиться поддержкой Москвы

Киргизия может разместить на своей территории еще одну военную базу РФ. Соответствующие переговоры между правительствами двух стран уже ведутся, сообщил РИА "Новости" премьер-министр Киргизии Сапар Исаков.

"На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу. Кыргызская Республика считает, что для обеспечения безопасности не только в Киргизии, но и в регионе в целом необходимо на юге размещать военную базу", - заявил он, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры на эту тему с российской стороной.

Исаков отметил, что окончательного решения по данному вопросу пока нет. В то же время он добавил, что "присутствие (на территории Киргизии российской) военной объединенной базы - это существенный аргумент, который сдерживает ситуацию на границе Афганистана с Таджикистаном".

В Кремле заявление Исакова не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переговорах по размещению второй военной базы в Киргизии в Министерство обороны РФ и Министерство иностранных дел РФ, передает РИА "Новости".

Российская база в Киргизии: Москва помогает Бишкеку и сама за это платит

Напомним, в настоящее время в Киргизии размещена объединенная российская военная база "Кант". Согласно двусторонним договоренностям, здесь находится четыре объекта: авиационная база Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в городе Кант неподалеку от Бишкека, испытательная военно-морская база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Изначально срок размещения военной базы заканчивался в 2016 году. Москва настаивала на продлении срока действия соглашения еще на 49 лет, но Бишкек согласился только на 15.

В соответствии с заключенным соглашением Россия ежегодно будет платить Киргизии за размещение военной базы 4,5 млн долларов. Несмотря на это, руководство республики заявляло о твердом намерении базу закрыть.

Так, в декабре прошлого года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев пообещал, что после окончания срока действия договора российские войска будут выведены с территории страны. "Кыргызстан в будущем должен опираться только на свои силы. Не на базу России, Америки или какой-либо другой страны", - пояснял он. Отметим, что авиабаза ВВС США в бишкекском аэропорту Манас была закрыта в июне 2014 года.

Летом текущего года Атамбаев посетил Москву, после чего стало известно о списании Россией киргизского долга в объеме 240 млн долларов, передавал РБК. Месяц спустя Атамбаев сообщил, что предлагал России открыть вторую базу в Киргизии - на границе с Таджикистаном, потому что там плохая ситуация. По его словам, этот вопрос поднимался еще во время споров с российской стороной о сроках размещения первой базы, передавал ТАСС.

Разговоры о новой военной базе - предвыборный пиар правящего клана

Отметим, что не так давно Бишкек в лице всё того же Атамбаева заявил, что ожидает на выборах не просто провокаций, а силовой попытки перехватить у него власть со стороны оппозиции. В такой ситуации, если её реально ожидают в Бишкеке - конечно же станешь сговорчивее с Москвой, ведь своими силами подавить такое продолжение голосования за оппозицию не удастся. И знаменитый зов "пулемётов сюда, племётов!" может быть услышан в Москве исключительно в контексте переговоров о военных базах и прочих выражений дружелюбия со стороны правящего режима.

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