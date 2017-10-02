Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе перевалило за 50

Более 50 человек погибли, еще свыше 200 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей минувшей ночью во время концерта возле гостиничного комплекса Mandalay Bay Casino в Лас-Вегасе. Об этом, как передает Associated Press заявил шериф городской полиции Джозеф Ломбардо.

По данным полиции, огонь по посетителям фестиваля кантри музыки вел с балкона гостиницы 64-летний житель штата Невада Стивен Пэддо. Прибывшие на место инцидента полицейские, вступили в перестрелку со стрелком. В результате злоумышленник был ликвидирован. Сейчас правоохранительные органы ищут его знакомую азиатского происхождения по имени Мэрилу Дэнли и два транспортных средства, которые были зарегистрированы на предполагаемого стрелка.