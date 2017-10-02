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Московский листок

Деление Евросоюза на княжества может сработать после Каталонии по принципу домино

Опубликовано 02.10.2017 в разделе комментариев 1

польша евросоюз испания сепаратизм каталония
Деление Евросоюза на княжества может сработать после Каталонии по принципу домино

Референдум о независимости Каталонии, в ходе которого в пользу независимости региона от Испании высказались 90% местных жителей (2,3 миллиона человек), является предупреждением для Польши, где действует Движение за автономию Силезии (Шленска) (Ruch Autonomii Śląska) - региона на юго-западе страны. 

Несмотря на разницу между Польшей и Испанией, необходимо обратить внимание на причинно-следственные связи, заявил глава МВД Мариуш Блащак в эфире Польского радио. 

"Мы имеем дело с последствиями политики со стороны властей Каталонии, основанной на разделении и сепаратизме, а со стороны Мадрида - политики позволения. Это также предостережение для Польши, где существует движение, в названии которого присутствует слово "автономия". Это Движение за автономию Силезии, - сказал глава МВД, напомнив, что прежнее правительство партии "Гражданская платформа" и Польской крестьянской партии допустило приход этой организации к власти в Силезии. 

В последний раз речь о гипотетическом отделении Силезии от Польши зашла в начале апреля 2017 года в польском Катовице на съезде Свободного европейского альянса, который объединяет национальные движения и организации европейских народов, не имеющих собственной государственности. 

Одним из главных событий этого съезда стало принятие резолюции с обещанием признать автономию польской Силезии в случае выхода Польши из ЕС. Участники съезда потребовали от Варшавы "уважать базовое право этнического силезского меньшинства на самоопределение... и предпринять шаги к наделению региона автономией".

Напомним, вчера в Каталонии во время жесткого подавления полицейскими референдума об отделении региона от Испании счет пострадавшим пошел на сотни: официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль заявил о 460 раненых. Полицейские из других регионов использовали резиновые пули, дубинки и светошумовые гранаты.  

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Всего комментариев к статье: 1
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Пахом написал 02.10.2017 17:21
Каталонцы очень скупой народ.
О их скупости в Европе анекдоты ходят.
Не думаю, что такие люди служат остальным примером.
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