Деление Евросоюза на княжества может сработать после Каталонии по принципу домино

Референдум о независимости Каталонии, в ходе которого в пользу независимости региона от Испании высказались 90% местных жителей (2,3 миллиона человек), является предупреждением для Польши, где действует Движение за автономию Силезии (Шленска) (Ruch Autonomii Śląska) - региона на юго-западе страны.

Несмотря на разницу между Польшей и Испанией, необходимо обратить внимание на причинно-следственные связи, заявил глава МВД Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

"Мы имеем дело с последствиями политики со стороны властей Каталонии, основанной на разделении и сепаратизме, а со стороны Мадрида - политики позволения. Это также предостережение для Польши, где существует движение, в названии которого присутствует слово "автономия". Это Движение за автономию Силезии, - сказал глава МВД, напомнив, что прежнее правительство партии "Гражданская платформа" и Польской крестьянской партии допустило приход этой организации к власти в Силезии.

В последний раз речь о гипотетическом отделении Силезии от Польши зашла в начале апреля 2017 года в польском Катовице на съезде Свободного европейского альянса, который объединяет национальные движения и организации европейских народов, не имеющих собственной государственности.

Одним из главных событий этого съезда стало принятие резолюции с обещанием признать автономию польской Силезии в случае выхода Польши из ЕС. Участники съезда потребовали от Варшавы "уважать базовое право этнического силезского меньшинства на самоопределение... и предпринять шаги к наделению региона автономией".

Напомним, вчера в Каталонии во время жесткого подавления полицейскими референдума об отделении региона от Испании счет пострадавшим пошел на сотни: официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль заявил о 460 раненых. Полицейские из других регионов использовали резиновые пули, дубинки и светошумовые гранаты.

Материалы по теме:

Бикфордов шнур Каталонии

Каталония хочет выйти из королевства и стать республикой

Референдум в Каталонии перешёл в стычки с полицаями, пострадавших сотни