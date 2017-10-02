Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского учёной степени

Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить главу Минкультуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук, сообщил в своем Facebook эксперт сетевого сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий.

"Только что Экспертный совет ВАК по истории подавляющим большинством голосов принял решение вопреки заключению белгородского совета поддержать наше заявление о лишении Мединского учёной степени доктора исторических наук. Решение было объявлено в моём присутствии, также на заседании были представители Мединского - Мягков, Аверьянов и Черняховский", - написал он.

По словам Бабицкого, такое решение было принято вопреки заключению диссертационного совета, который ранее не нашел оснований для лишения Мединского ученой степени.

Он отметил, что экспертный совет - это высшая профессиональная историческая инстанция. "Президиум ВАК, по моему опыту, обычно соглашается с экспертным советом", - заявил он агентству Интерфакс.

В свою очередь, пресс-секретарь главы комиссии Валерия Антонова сообщила ТАСС, что вопрос о лишении Владимира Мединского ученой степени будет рассмотрен президиумом Высшей аттестационной комиссии 20 октября.