У большинства россиян по-прежнему нет никаких накоплений

73% россиян не смогли в сентябре сделать каких-либо финансовых накоплений, 10% признались, что отложили сумму меньшую, чем обычно, и только 3% удалось скопить больше, чем месяцем ранее, сообщает RNS со ссылкой на данные исследования инФОМ, проведенного для Банка России.

Согласно данным опроса, накопления имеют только 33% россиян. За месяц их количество сократилось на 6%. 64% наших сограждан заявили об отсутствии каких-либо накоплений.

При этом, для трети опрошенных заявили о существенном росте цен на услуги ЖКХ в сентябре.

Отвечая на вопрос о товарах и услугах, рост цен на которые был наиболее заметным в сентябре, 335 опрошенных назвали жилищно-коммунальные услуги. 31% россиян заметили рост цен на мясо птицы, 29% — на сыр и колбасы, 27% — на морепродукты.

В сентябре выросло количество людей, ощутивших рост цен на лекарства и медикаменты — 26% назвали эти товары.