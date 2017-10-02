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Московский листок

У большинства россиян по-прежнему нет никаких накоплений

Опубликовано 02.10.2017 в разделе комментариев 1

У большинства россиян по-прежнему нет никаких накоплений

73% россиян не смогли в сентябре сделать каких-либо финансовых накоплений, 10% признались, что отложили сумму меньшую, чем обычно, и только 3% удалось скопить больше, чем месяцем ранее, сообщает RNS со ссылкой на данные исследования инФОМ, проведенного для Банка России.

Согласно данным опроса, накопления имеют только 33% россиян. За месяц их количество сократилось на 6%. 64% наших сограждан заявили об отсутствии каких-либо накоплений.

При этом, для трети опрошенных заявили о существенном росте цен на услуги ЖКХ в сентябре.

Отвечая на вопрос о товарах и услугах, рост цен на которые был наиболее заметным в сентябре, 335 опрошенных назвали жилищно-коммунальные услуги. 31% россиян заметили рост цен на мясо птицы, 29% — на сыр и колбасы, 27% — на морепродукты.

В сентябре выросло количество людей, ощутивших рост цен на лекарства и медикаменты — 26% назвали эти товары.

 



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
демократия это колбаса написал 02.10.2017 20:25
Это безмозглое горбоельцинское "большинство" "не туда" ваучер вложило поэтому и нет накоплений.
А если бы "вложили туда" то сидели у собственных каминов в портках джинсы и медитировали. Вот братки из списка Форбс ваучеры "туда вложили" у них и "накопления".
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