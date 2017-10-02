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Московский листок

Навального арестовали на 20 суток

Опубликовано 02.10.2017 в разделе комментариев 1

Навального арестовали на 20 суток

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 20 суток за призывы к участию в несогласованном митинге.

"Признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначить ему наказание в виде 20 суток административного ареста", - говорится в постановлении суда.

Оппозиционер был задержан 29 сентября на выходе из своего дома, когда собирался поехать на митинг в Нижний Новгород. Навального доставили в отделение, где составили административный протокол. Согласно материалам дела, политик неоднократно через различные интернет-ресурсы "призывал граждан к участию в несогласованном с органами исполнительной власти мероприятию по адресу Нижний Новгород, площадь Маркина 29 сентября 2017 года". Сам оппозиционер на заседании заявил, что виновным себя не считает. По его словам, акция в Нижнем Новгороде была согласована с властями.

"Местная администрация сказала, что площадка, которую мы выбрали, занята и предложила на выбор несколько других мест. Мы согласились с одним из вариантов и отправили администрации соответствующее уведомление. Дальше случилась странная вещь: администрация заявила, что она отзывает согласование - хотя такой вещи, как отзывание, в законодательстве нет", - цитирует оппозиционера Интерфакс.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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АЛЕКСЕЙ СИЛ ТЕБЕ И ЗДОРОВЬЯ=В ПРОТИВОСТОЯНИИ
яяяяяяя написал 02.10.2017 21:52
ПРОТИВ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ЦЕЛАЯ ПСАРНЯ ОЗЛОБЛЕНАЯ.Наглядна травля.Я Симоновский суд знаю не по наслышке-их,самих,судить и сажать надо-это настоящие преступники вместе с прокуратурой.Позор системе.И позор тому,что вот такие царьки на местах суд,прокуратура беспредельничают и подводят своим превышением власти и полномочий подводят вышестоящие службы,которые стремятся к соблюдению законов,а не к нарушению и превышению.
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