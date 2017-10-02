Навального арестовали на 20 суток

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 20 суток за призывы к участию в несогласованном митинге.

"Признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначить ему наказание в виде 20 суток административного ареста", - говорится в постановлении суда.

Оппозиционер был задержан 29 сентября на выходе из своего дома, когда собирался поехать на митинг в Нижний Новгород. Навального доставили в отделение, где составили административный протокол. Согласно материалам дела, политик неоднократно через различные интернет-ресурсы "призывал граждан к участию в несогласованном с органами исполнительной власти мероприятию по адресу Нижний Новгород, площадь Маркина 29 сентября 2017 года". Сам оппозиционер на заседании заявил, что виновным себя не считает. По его словам, акция в Нижнем Новгороде была согласована с властями.

"Местная администрация сказала, что площадка, которую мы выбрали, занята и предложила на выбор несколько других мест. Мы согласились с одним из вариантов и отправили администрации соответствующее уведомление. Дальше случилась странная вещь: администрация заявила, что она отзывает согласование - хотя такой вещи, как отзывание, в законодательстве нет", - цитирует оппозиционера Интерфакс.