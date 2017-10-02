Призрак запрещённого весеннего краснодарского тракторного марша осенью появился в Бурятии

Группа крупных сельхозпроизводителей Бурятии, недовольных расходованием сотен миллионов рублей, выделенных на господдержку сектора, пригрозили республиканским властям "тракторным маршем", сообщает "Тайга.Инфо". Фермеры направили письмо на имя главы республики Алексея Цыденова, копию которого приводит сайт региональной общественной организации содействия развитию и поддержки коренных народов Сибири "Китой".

В послании говорится о низких показателях работы сельскохозяйственной отрасли в Бурятии, обращается внимание на недостаточный профессионализм специалистов Минсельхоза республики и неэффективность финансовой поддержки фермеров. "За последние пять лет сельхозпредприятия и КФХ [крестьянско-фермерские хозяйства] получают в виде господдержки около 1 млрд рублей ежегодно, при этом валовая продукция, как была 5 млрд, так и остается", - отмечают авторы письма.

"О какой-то эффективности использования средств не может быть и речи, никакой экономики в сельском хозяйстве нет. Кому и как уходят эти деньги?" - задают вопросы авторы письма, которые считают, что деньги идут "приближенным".

"Миллиард выделяется средств, а кому они достаются - приближенным! Допустим, товаропроизводителям Бичурского района, кроме Федотова (местный индивидуальный предприниматель Сергей Федотов), никому поддержки не идет. И по всей Бурятии только приближенным оказывается поддержка. Мы работаем в поте лица на старой технике, нас обанкротили", - возмущается один из активистов, гендиректор СПК "Еланская" Петр Попов, и жалуется, что министр не оказывает им никакой помощи.

Фермеры потребовали отправить в отставку министра сельского хозяйства Даба-Жалсана Чирипова и поставить во главе Минсельхоза начальника регионального филиала ФГБУ "Россельхозцентр" Намжила Мардаева.

"В министерстве работают не просто так называемые асфальтовые специалисты, абсолютно не понимающие, что такое сельское хозяйство, так как профильного аграрного образования у них нет, они этому не учились, производственного опыта также нет. Их можно только пожалеть", - говорится в письме.

Петр Попов уже поговорил с министром сельского хозяйства Чириповым, отставки которого добивается. Чиновник убеждал бизнесмена отозвать подпись под обращением.

В ответ на это Попов пообещал министру, что недовольные аграрии не только подпишутся под жалобой, но и в случае чего приедут в Улан-Удэ на тракторах и в знак протеста пригонят их на площадь.

Под обращением подписались около десяти руководителей крупных хозяйств. Даба-Жалсан Чирипов отрицает претензии к состоянию отрасли и называет их "огульным охаиванием", а письмо - результатом политических интриг.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, победивший на сентябрьских выборах, продолжает формировать новое правительство республики.

Из "тракторных маршей" последних лет самой резонансной была акция кубанских фермеров, попытавшихся в августе 2016 года организовать поход на тракторах на Москву. Участники пробега рассчитывали доехать до столицы и добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о своих проблемах. В частности, они хотели пожаловаться на рейдерские захваты, коррупцию и массовые случаи обмана селян. Кроме того, фермеры хотели высказать протест в связи с решениями краснодарских судов, которые, по их мнению, принимают сторону крупного агробизнеса.

Все участники акции были задержаны в Ростовской области после встречи с заместителем полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Леонидом Беляком. В результате некоторых участников "марша" наказали дважды: в Ростовской области им выписали штрафы от 10 до 30 тысяч рублей, а в Краснодарском крае дали от трех до 10 суток, в том числе "двойное наказание" получил лидер кубанского движения "Вежливые фермеры" Алексей Волченко.

Преследования продолжились и в 2017 году. Один из организаторов "тракторного марша" кубанских фермеров Олег Петров в марте объявил голодовку. Такое решение активист принял вскоре после того, как в ночь на 29 марта его задержали сотрудники правоохранительных органов у него дома в станице Казанская Краснодарского края.

В мае в Краснодаре задержали участника "тракторного марша" Сергея Пленкина, вышедшего на одиночный пикет с плакатом, когда мимо проезжал кортеж президента РФ Владимира Путина.

В сентябре сайт Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества отчитался, что после масштабных проверок Генпрокуратуры "справедливость восторжествовала" и ряду крестьянско-фермерских хозяйств выделили в пользование земельные участки.

Напомним, 28 марта текущего года в станице Казанская в Краснодарском крае должен был начаться "Тракторный марш" группы краснодарских фермеров, которые жаловались на произвол регионального и местного чиновничества и коррупцию. Однако перед акцией суд в Краснодаре арестовал на 12 суток одного из организаторов, Алексея Волченко, за неуплату алиментов. Другого, Николая Маслова, дважды задерживали сотрудники полиции.

Фермеры также отмечали, что правоохранительные органы под разными предлогами не пустили их самих и их технику к месту старта. В итоге марш не состоялся.

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