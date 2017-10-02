Путинская Россия стремительно истощает резервный фонд

Совокупный объем Резервного фонда на 1 октября 2017 года составил 986,71 млрд рублей ($17,01 млрд), Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 4 трлн 210,36 млрд рублей ($72,57 млрд), говорится в сообщении Минфина РФ.

Резервный фонд на 1 сентября 2017 года равнялся 1 трлн 001,73 млрд рублей ($17,06 млрд), ФНБ - 4 трлн 425,7 млрд рублей ($75,36 млрд).

Таким образом, Резервный фонд в сентябре сократился на 15,02 млрд рублей, ФНБ - на 215,34 млрд рублей.

При этом 2,39 млрд евро из ФНБ в сентябре было реализовано за 164,18 млрд рублей для обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда РФ, вырученные средства были зачислены на счет по учету средств федерального бюджета в рублях.

Между тем в отличие от правительства Медведева 73% россиян не смогли в сентябре сделать каких-либо финансовых накоплений, 10% признались, что отложили сумму меньшую, чем обычно, и только 3% удалось скопить больше, чем месяцем ранее, сообщает RNS со ссылкой на данные исследования инФОМ, проведенного для Банка России.

Согласно данным опроса, накопления имеют только 33% россиян. За месяц их количество сократилось на 6%. 64% наших сограждан заявили об отсутствии каких-либо накоплений.

При этом, для трети опрошенных заявили о существенном росте цен на услуги ЖКХ в сентябре.

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