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Московский листок

В России подорожают, шины, электроника, компьютеры и бытовая техника из-за нового налога

Опубликовано 02.10.2017 в разделе комментариев 2

В России подорожают, шины, электроника, компьютеры и бытовая техника из-за нового налога

Минпромторг предлагает с 2018 года ввести полную утилизацию бытовых неэлектрических приборов, осветительного оборудования, а еще через год — бумаги, картона и изделий из них, а также пластмассовых изделий и автомобильных шин, сообщает газета Коммерсант со ссылкой на письмо ведомства в Минприроды. В 2021 году, по идее Минпромторга, требование стопроцентной утилизации должно начать действовать для компьютерной техники, электронной бытовой техники, аккумуляторов, холодильного и вентиляционного промышленного оборудования. Также в ведомстве предлагают расширить перечень товаров, подлежащих обязательной утилизации, включением в него авиационных шин и первичных элементов аккумуляторов. В случае неисполнения нормативов предприниматели будут обязаны платить экологический сбор. По расчетам Минприроды благодаря нововведению, ежегодный объём поступлений от экологического сбора должен вырастет с 6,5 млрд до 30 млрд руб. в год.

"Норматив утилизации 100% с 2018 года — это не просто финансовый коллапс рынка потребительских товаров, но и откровенная насмешка над основным принципом реализации расширенной ответственности производителя — самостоятельной утилизации", - прокомментировала инициативу министерства представитель ассоциации «Промышленность за экологию» Любовь Меланевская из (РусПЭК). По ее словам, Минпромторг предлагает де-факто ввести «налог на весь объем потребительских товаров и упаковки».

Производители шин также утверждают, что экологический сбор будет новым налогом, а попытка реформирования отрасли провалится. «Стопроцентный норматив утилизации на шины с 2019 года — это заведомо невыполнимая планка для самостоятельного исполнения ответственности. За это время не удастся ни выстроить систему сбора изношенных шин у физлиц, ни решить проблемы с реализацией продуктов переработки, да и перерабатывающих мощностей в России для этого недостаточно", - пояснила изданию Надежда Чурмеева из Ассоциации производителей шин.

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, в России отсутствует инфраструктура для раздельного сбора электронных отходов и создавать ее никто не собирается. Он отметил, что требований стопроцентной утилизации нет даже в Европе, где давно налажена система сбора. "В мировой практике при утилизации товаров речь идет про образовавшийся мусор, и норматив высчитывается из его объема, а у нас — про товар, выпущенный на рынок, то есть экосбор становится оборотным налогом. В России крупную бытовую технику люди не выбрасывают десятилетиями — непонятно, где взять мусор, чтобы его утилизировать", - пояснил эксперт. По его словам, в случае одобрения инициативы Минпромторга холодильники подорожают на 1,8 тыс. руб. (исходя из норматива 26 тыс. руб. за тонну и среднего веса 70 кг).

 



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Всего комментариев к статье: 2
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........ . . написал 02.10.2017 23:26
а пофигу - все равно денег нет всю эту хрень приобретать и от того что она подорожает денег на ее покупу не прибавится.
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Двойной гешефт от Вошьдя
-*Светослав--------------------- написал 02.10.2017 22:44
Мало того, шо на свалках добро зря не пропадает -- бригады бомжей собирают и сортируют его по группам (металлы, пластики, стекло), а затем владельцы полигонов продают его как вторсырье, так теперь с дешевых раиссян будут драть при покупке еще и за "утилизацию". Это просто прэлестно.
.
Говорилось же вам, дебилам, шо Путька со щекистами сдерут с вас за крымнаш и лугандон последние труселя ))
.
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