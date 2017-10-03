Бастрыкин вымаливает у Володина закон для показательных процессов в духе "дела Промпартии"

Председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Госдуму подготовить и принять законопроект об уголовной ответственности для юридических лиц. С этой просьбой он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину в конце июля, сообщает РБК, ссылаясь на источники в нижней палате парламента.

Действующий Уголовный кодекс предусматривает только административную ответственность для юрлиц, что не дает возможности эффективно бороться с коррупцией, прежде всего в вопросах возвращения выведенных за рубеж капиталов, доказывал Бастрыкин.

Без этого невозможно экстерриториальное уголовное преследование иностранных организаций, совершающих преступления в России. Крупные капиталы выводятся за рубеж посредством юридических лиц и поступают на счета иностранных компаний.

По делам об административных правонарушениях также не предусмотрена возможность наложения ареста на банковские счета, дела возбуждаются уже после приговора физическому лицу. Поэтому физлица, фактически контролирующие компанию, успевают вывести деньги с ее счетов, после чего взыскивать в доход государства уже нечего.

Предложение Бастрыкина должно коснуться банков и других финансовых организаций, которые подозреваются в случаях преднамеренного банкротства.

О пользе поправок в УК Бастрыкин рассказывал в интервью "Российской газете", опубликованном 12 апреля. Он уточнял, что уголовная ответственность нужна "за легализацию доходов, полученных преступным путем, за дачу и получение взятки, коммерческий подкуп, за финансирование терроризма, организацию массовых беспорядков, за нарушение правил международных полетов, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, диверсию, организацию экстремистского сообщества и другие".

Глава СК отмечал, что "Следственным комитетом подготовлен проект закона, который предусматривает дополнение законодательства России системой правовых норм, образующих в своем единстве институт уголовной ответственности юридических лиц".

В Госдуме и правительстве сопротивляются этой идее

Бастрыкин много лет добивается введения уголовной ответственности для юрлиц. Такой законопроект он внес в администрацию президента еще в 2011 году, заявив, что в России сформировался "новый вид преступности - преступность юрлиц". Тогда эта инициатива была приурочена к борьбе с фирмами-однодневками.

Эксперты в Госдуме обсуждали такую возможность, но пока вопрос остается дискуссионным, отметил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Анатолий Выборный.

"Многие юристы, с которыми мы советовались, говорят, что в соответствии с нормами права юридическое лицо, как неодухотворенное, не может иметь умысла совершить то или иное противоправное деяние, а следовательно, нет и состава преступления", - сказал единоросс. По его мнению, усилить ответственность юрлиц можно в рамках ужесточения административного законодательства.

Эту позицию разделяют в комитете Госдумы по законодательству и госстроительству, где говорят, что идея "не бьется с российской правовой действительностью" и что существующих законов хватает, чтобы возвращать деньги путем гражданско-правовых исков.

Госдума уже обсуждала такую инициативу в марте 2015 года, когда депутат Александр Ремезков внес законопроект. Но документ до сих пор не был рассмотрен профильным комитетом для рекомендации к принятию либо к отклонению депутатами в первом чтении.

В июне 2015 года на него поступил отрицательный отзыв правительства. "Поскольку законопроектом предполагаются кардинальные изменения концепции уголовного закона и, соответственно, уголовно-правовой доктрины, законопроект требует дополнительного всестороннего обсуждения и теоретического обоснования", - отмечалось в заключении Белого дома.

От редакции: Дело это хорошее, судить юридические лица. Причём коллективная ответственность в данном случае только бы усиливала общественный резонанс, сразу бы возросла требовательность друг к другу внутри коллектива - ведь эти под суд, то всем вместе... Но пойдёт ли на такое Белый, как они выше выразились, дом - цитадель либерализма и гарант неприступности итогов приватизации (а приватизация продолжается, итоги её подводить рано)? Ударить по офшорной аристократии, по её "корешкам" на родине - всё это было бы лихо и правильно. Да только "хто ж ему дасть?". Нет, благие намерения Бастрыкина, надо полагать, лишь дрисовывают нимф Путину в его негласно начавшейся избирательной кампании - как бы усиливая миф о неистовых силвиках, котрые никак не могут поброть либералов... Вт тольк чт они не делают - и Роснефть распродают, и губернаторов гонят с насиженных мест, а вот пока ни один либерал не попался и не поплатился!.. Но вот примем в Госдуре очередной закончик - и тогда заживём!

Д.Ч.