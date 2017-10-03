Согласия прощать долги африканским неграм я не давал

Протестное письмо

Президенту Российской Федерации

В.В.Путину

Уважаемый товарищ президент Путин!

Позвольте называть Вас именно так, поскольку Вы, как и я, партбилет члена КПСС не выбрасывали и из нее не выходили.

Стало быть, помните некоторые уставные, обязательные для каждого коммуниста требования.

Да и в партию мы вступали почти одновременно – в начале 70-х. Вот с позиций коммунистической морали и хотелось бы к Вам обратиться.

28 сентября после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде вы сделали заявление для прессы.

На нем прозвучало весьма интригующее признание: «В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд. долларов» (http://www.interfax.ru/business/580944).

Новость пошла гулять по СМИ и соцсетям, вызывая не только чувство законной гордости за поднявшуюся с колен державу, но и любопытство.

«Каким, собственно, странам господин Путин простил свыше 1,1 триллиона народных рублей?», - спрашивают одни. - Имел ли он право единолично принимать такое решение?».

«Разве этот триллион нам самим лишний?» - недоумевают другие. - Что-то России никто ничего не прощает».

«Где все это обсуждалось? И обсуждалось ли?» - любопытствуют третьи, намекая на «распил» подаренных миллиардов. Законные же вопросы.

После двойного обвала рубля в стране разразился жесткий социально-экономический кризис, выхода из которого не видно. Четвертый год падение производства и доходов населения.

В результате 22 млн. сограждан официально признаны нищими, 75% – бедными. У 19 % денег не хватает даже на еду, у 39% - только на еду. Это все Росстат. В России, пожалуй, самый низкий в Европе уровень жизни.

Вон как удивилась Ваша вице-премьер по социалке Ольга Голодец: оказывается, у нас порой прокормить себя не могут даже работающие семьи. Так им мало платят. Мировой феномен!

Ну, так, к слову говоря, продала бы свои зарубежные виллы да раздала выручку нищим и многодетным матерям. Может, ее примеру последовали бы чиновники-мультимиллионеры Шувалов и Кузнецов, Хлопонин и Лискутов....

У 42 млн. ветеранов позорно низкие пенсии - в среднем 8-10 тыс. руб. в месяц. Это в городах, а в деревнях еще меньше. Из них сразу надо сразу вычитать несколько тысяч за коммуналку, свет и телефон.

Остаются сущие копейки, которых не хватает даже на сносное питание и элементарные лекарства. Извините, великодушно, но такую политику эксперты называют «геноцидом старшего поколения».

Об этом, к примеру, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина еще в мае прошлого года красноречиво написала директору ФСБ А.Бортникову в Открытом письме«Люди считают мотовство «Газпрома» преступным? А Вы?» (https://kprf.ru/party-live/opinion/155473.html).

Там она, в частности, обращала внимание главного чекиста страны на то, что под предлогом спонсорской помощи захудалому немецкому ФК «Шальке» (любимой команде Гитлера) сердобольный «Газпром» за последние 10 лет перекачал в германские банки не менее 100 млн. евро.

Откуда излишки? От граждан, вестимо, которым газовый монополист каждый год без всякого основания и обоснования с хладнокровием эсэсовца взвинчивает тарифы на бытовой и промышленный газ на 13-15%. Отсюда рост цен и платежей по цепочке.

Помнится, этот «коммунальный грабеж» разоблачал еще депутат ярославской ОблДумы Борис Немцов. Теперь, правда, уже два года и семь месяцев не разоблачает.

Чем же успокоилось сердце после нашумевшей статьи Н.Останиной? Ничем.

И все поняли: вечно довольный собой миллиардер А.Миллер стоит над законом и, стало быть, ФСБ он не по зубам. Пусть перекачивает наши денежки в Германию и дальше.

Ведь что значит «Россия списала»? Россия – это все мы. И эти африканские страны должны были каждому из нас. Почему же нас никто не спросил, согласны мы подарить наши деньги африканцам?

СМИ не устают восхищаться Вашей щедростью, Владимир Владимирович, которая поистине не знает границ.

«Коммерсант» подсчитал некоторые Ваши чудесные дары зарубежным странам, за которыми не угнаться никаким волхвам. Вот его список (не полный, конечно).

Куба - списано около $29 млрд., Ирак - $12 млрд., Монголия - $11,1 млрд., Афганистан - $11,1 млрд., КНДР - $11 млрд., Сирия (еще до войны) - $9,78 млрд.

Вьетнаму Вы простили $9,53 млрд., Эфиопии $5,9 млрд., Алжиру - $4,7 млрд., Ливии - 4,5 млрд. долларов. А нам, как известно, велено держаться.

Всего семь месяцев проработал в 2012 году Сергей Шойгу губернатором Подмосковья. Наобещал нам с три короба.

Всех, стало быть, обманул, польстившись на кресло министра обороны РФ. Хотя, как известно, в армии не служил и не имеет за спиной даже школы прапорщиков. Зато генерал армии.

Значит, действительно, нет таких крепостей, которые бы не могла взять «Единая Россия». Одно образцово-показательное «взятие Берлина» со штурмом фанерного рейхстага чего стоит.

А стоило оно, по оценкам СМИ, сотни миллионов рублей, если не миллиарды. А нам велено держаться.

Уходя в Арбатский военный округ, товарищ Шойгу посадил вместо себя хозяином Подмосковья своего бывшего помощника в правительстве и сына своего зама в МЧС некого А.Воробьева.

Чем же этот «папенькин сынок» постарался угодить населению и оправдать высокое доверие? Скандалов учинил множество, о которых, мы думаем, Вам докладывали.

К примеру, два года назад он лишил 3,5-4 млн. подмосковных пенсионеров права бесплатного проезда по Москве, даже в ней работающих.

Льгота эта, насколько мы понимаем, была введена по договоренности тогдашнего московского мэра Ю.Лужкова с губернатором Подмосковья Б.Громовым. И не от великого их добросердечия, а для частичного погашения вопиющей несправедливости.

Миллионы жителей Подмосковья работали и работают в столице, отчисляя в ее бюджет свои налоги и платежи и пополняя тем самым ее казну.

А пенсию им положили и сегодня начисляют… по месту жительства в области, которая на 3-4 тысячи меньше. Великолепно!

Чудовищную эту несправедливость Пенсионного фонда и стремились хоть как-то смягчить ветеранам их бесплатным проездом по Москве.

Однако гоношистый ставленник Сергея Кужугетович все это самовольно похерил. Так что за поездки в столицу на работу, к врачам, на процедуры, за лекарствами, к родственникам и по другим надобностям подмосковные пенсионеры должны выкладывать из своих «концлагерных пенсий» еще по нескольку тысяч в месяц.

Зато у г-на Воробьева вдруг резко начали расти его чиновничьи заработки. За 2015 год он задекларировал 28 млн.руб. «дохода», за прошлый - 97,9 млн. руб. В то время как глава государства - неполных 9 млн.руб. О чем это говорит?

Либо президент Путин работает в 10 раз хуже губернатора Воробьева, либо тот ворует и берет не по чину.

Поначалу нам говорили: «Вы должны быть патриотами. Ваши деньги нужны Кужугетовичу на войну в Сирии».

О выводе оттуда наших войск и прекращении бомбардировок объявляли не раз. Так может быть, пора уже перестать шнырять по карманам пенсионеров?

Спрашиваю в нашей управляющей компании «Ильинское подворье»: «На каком основании вы ежемесячно вписываете в платежку за квартиру 600 рублей «за капремонт дома»? Договора с нами о нем вы не заключали, и когда он будет – не сказали».

Ответ: «Все вопросы к Путину. Так по всей стране». Вот я и адресую вам вопрос миллионов.

За 18 замечательных «брежневских лет» Ваши чиновники взвинтили нашу квартплату в 30 с лишним раз, и дальше терпеть этот грабеж невозможно и невыносимо.

В общем, я своего согласия прощать долги африканским странам не давал и попросил бы вернуть нам их тех триллионов долю нашей семьи.

С уважением,

Александр Головенко,

гражданин России,

житель Московской области.