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Московский листок

Революция в Каталонии разбилась о Евросоюз

Опубликовано 03.10.2017 в разделе комментариев 0

ес референдум каталония еврокомиссия
Революция в Каталонии разбилась о Евросоюз

Европейская комиссия заявила, что прошедший 1 октября референдум о независимости Каталонии был незаконным. В Еврокомиссии считают, что не могут выступать посредником между властями Каталонии и Испании и не могут осуждать действия полицейских против участников референдума.

Правительство Каталонии после проведения референдума заявило, что за независимость проголосовали более 2 млн человек (около 90% голосов). Против независимости выступили 176,5 тыс. человек (7% избирателей).

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщал, что референдум провалился, так как «противоречии закону, праву и Конституции».

Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Каталонии сообщало о 963 пострадавших.

- Значит, говорите, Европа, демократия, воля народа... - Прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Интересно, а что изменилось с тех пор, как Пилат умыл руки? Референдум в Крыму незаконен, потому что прошел "под дулами автоматов"? А в Каталонии - потому что прошел под хруст костей под полицейскими дубинками? То есть, если бы не "вежливые люди", то украинские полицаи разогнали бы 2,5 миллиона крымчан, а Европа сказала бы, что "не может осуждать действия полицейских"? И вся антимонархическая революция в Каталонии накрылась - закон, оказывается, свят. Интересно, а когда парижане казнили Людовика, что там было насчет закона? Если по закону - верните французам короля! Испанцам же вернули короля после смерти Франко... И американцам, кстати, верните - Вашингтон не имел права воевать против британской короны!



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