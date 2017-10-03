Анатолий Баранов: Думаю, на это мероприятие будут выделены какие-то бюджетные деньги, и организаторы немного заработают

Вот "Свободная пресса" попросила прокомментировать такую новость: представители из различных стран, в том числе из Украины, подтвердили участие в "съезде украинского народа" в Крыму.

Главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов не считает, что эта новость как-то отражает состояние российско-украинских отношений.

— Украинский народ — это вообще многозначное понятие. Есть этнические украинцы, которые живут не только на территории, контролируемой Киевом, но вообще по всему миру — например, в России это вторая по численности этническая группа после русских, у меня жена, например, украинка, но к Украине не имеет никакого отношения, родилась в Сибири, живет в Москве с малолетства. И есть украинский народ как совокупность граждан государства Украина — собственно украинцев, русских, евреев, армян и всех, кто там проживает. И если первых может представлять кто угодно и одновременно никто — ну, скажем, мы с женой только что вернулись из Крыма, но можно сказать и так, что русско-украинская делегация посетила Республику Крым и Севастополь. А вот украинский народ как совокупность граждан Украины представляет только избранный ими президент, парламент и прочие уполномоченные на это люди.

«СП»: — Кто может войти в состав украинской делегации? Кого они будут представлять? Насколько это влиятельные в своей стране люди?

- Надо думать, никаких официальных лиц в этой «делегации» не будет. Будут какие-то украинцы, не имеющие никаких полномочий кого-либо представлять от имени государства Украина. А поскольку современное законодательство Украины трактует такой визит однозначно как государственную измену, то влияние этих людей на Украине будет ограничиваться следователями из СБУ и, вероятно, судом, который их будет приговаривать.

«СП»: — Каких ответных действий можно ожидать от киевской власти?

— Могут собрать какой-нибудь конгресс русских против РФ. Правда, с видными эмигрантами будет проблема — самых видных на Украине почему-то убили: Шеремет, Вороненков, Щетинин…

«СП»: — Каких практических результатов вы ожидаете от мероприятия? Сообщалось, что будут подняты вопросы сотрудничества украинских общественных объединений Крыма с соотечественниками за рубежом. Какое практическое воплощение это может получить?

— Думаю, на это мероприятие будут выделены какие-то бюджетные деньги, и организаторы мероприятия немного заработают. Это из практических результатов. Что касается политических последствий — думаю, их не будет. Украинская диаспора на Западе, особенно в Канаде, сильно политизирована и настроена, мягко говоря, антироссийски, причем задолго до событий «крымской весны». Если удастся создать какие-то новые украинские землячества — это будет успехом, который все равно не удастся развить. Весь смысл диаспоры — это влияние на правительство страны пребывания. Но правительства Канады или, скажем, Польши вовсе не жаждут получить пророссийские русские землячества, чтоб они на них как-то там влияли.

«СП»: — Насколько идеологически важно это мероприятие и тот факт, что оно проводится в Крыму? Будет ли оно иметь международный резонанс?

-Резонанс иметь будет, но строго негативный — по понятной причине. То, что мероприятие проводится в Крыму должно, по идее, показать, что украинское меньшинство в Республике Крым никто не зажимает, что украинцы имеют возможность быть украинцами и так далее. Это, конечно, полный блеф, поскольку крымские украинцы в основном все равно русскоязычные и не сильно стремятся сохранять свою украинскую идентичность. Их не ущемляют совершенно, но никто в Крыму не говорит в быту по-украински и тем более не думает на этом языке. Никто не ходит в вышиванках и не вешает рушники на летней кухне. Они потому и проголосовали на референдуме за выход из состава Украины, а потом за вхождение в РФ, что хотят быть русскими с украинскими корнями, каковых в России несколько миллионов. А не украинцами, «подозрительными на москальство», в современной Украине. Так что ни богу свечка, ни черту кочерга — украинская, кстати, поговорка…