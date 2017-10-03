Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: Думаю, на это мероприятие будут выделены какие-то бюджетные деньги, и организаторы немного заработают

Опубликовано 03.10.2017 в разделе комментариев 0

крым украинцы
Анатолий Баранов: Думаю, на это мероприятие будут выделены какие-то бюджетные деньги, и организаторы немного заработают

Вот "Свободная пресса" попросила прокомментировать такую новость: представители из различных стран, в том числе из Украины, подтвердили участие в "съезде украинского народа" в Крыму.

Главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов не считает, что эта новость как-то отражает состояние российско-украинских отношений.

— Украинский народ — это вообще многозначное понятие. Есть этнические украинцы, которые живут не только на территории, контролируемой Киевом, но вообще по всему миру — например, в России это вторая по численности этническая группа после русских, у меня жена, например, украинка, но к Украине не имеет никакого отношения, родилась в Сибири, живет в Москве с малолетства. И есть украинский народ как совокупность граждан государства Украина — собственно украинцев, русских, евреев, армян и всех, кто там проживает. И если первых может представлять кто угодно и одновременно никто — ну, скажем, мы с женой только что вернулись из Крыма, но можно сказать и так, что русско-украинская делегация посетила Республику Крым и Севастополь. А вот украинский народ как совокупность граждан Украины представляет только избранный ими президент, парламент и прочие уполномоченные на это люди.

«СП»: — Кто может войти в состав украинской делегации? Кого они будут представлять? Насколько это влиятельные в своей стране люди?

- Надо думать, никаких официальных лиц в этой «делегации» не будет. Будут какие-то украинцы, не имеющие никаких полномочий кого-либо представлять от имени государства Украина. А поскольку современное законодательство Украины трактует такой визит однозначно как государственную измену, то влияние этих людей на Украине будет ограничиваться следователями из СБУ и, вероятно, судом, который их будет приговаривать.

«СП»: — Каких ответных действий можно ожидать от киевской власти?

— Могут собрать какой-нибудь конгресс русских против РФ. Правда, с видными эмигрантами будет проблема — самых видных на Украине почему-то убили: Шеремет, Вороненков, Щетинин…

«СП»: — Каких практических результатов вы ожидаете от мероприятия? Сообщалось, что будут подняты вопросы сотрудничества украинских общественных объединений Крыма с соотечественниками за рубежом. Какое практическое воплощение это может получить?

— Думаю, на это мероприятие будут выделены какие-то бюджетные деньги, и организаторы мероприятия немного заработают. Это из практических результатов. Что касается политических последствий — думаю, их не будет. Украинская диаспора на Западе, особенно в Канаде, сильно политизирована и настроена, мягко говоря, антироссийски, причем задолго до событий «крымской весны». Если удастся создать какие-то новые украинские землячества — это будет успехом, который все равно не удастся развить. Весь смысл диаспоры — это влияние на правительство страны пребывания. Но правительства Канады или, скажем, Польши вовсе не жаждут получить пророссийские русские землячества, чтоб они на них как-то там влияли.

«СП»: — Насколько идеологически важно это мероприятие и тот факт, что оно проводится в Крыму? Будет ли оно иметь международный резонанс?

-Резонанс иметь будет, но строго негативный — по понятной причине. То, что мероприятие проводится в Крыму должно, по идее, показать, что украинское меньшинство в Республике Крым никто не зажимает, что украинцы имеют возможность быть украинцами и так далее. Это, конечно, полный блеф, поскольку крымские украинцы в основном все равно русскоязычные и не сильно стремятся сохранять свою украинскую идентичность. Их не ущемляют совершенно, но никто в Крыму не говорит в быту по-украински и тем более не думает на этом языке. Никто не ходит в вышиванках и не вешает рушники на летней кухне. Они потому и проголосовали на референдуме за выход из состава Украины, а потом за вхождение в РФ, что хотят быть русскими с украинскими корнями, каковых в России несколько миллионов. А не украинцами, «подозрительными на москальство», в современной Украине. Так что ни богу свечка, ни черту кочерга — украинская, кстати, поговорка…



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы принять личное участие в акциях протеста?:
Результаты
Интернет-ТВ
Каталония хочет выйти из королевства и стать республикой
Каталония хочет выйти из королевства и стать респу...
02.10.2017
В.Жуковский и М.Калашников: о банковской резне Набиуллиной
В.Жуковский и М.Калашников: о банковской резне Наб...
29.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: Думаю, на это мероприятие будут выделены какие-то бюджетные деньги, и организаторы немного заработают (0)
Революция в Каталонии разбилась о Евросоюз (0)
Согласия прощать долги африканским неграм я не давал (4)
Бастрыкин вымаливает у Володина закон для показательных процессов в духе "дела Промпартии" (0)
В России подорожают, шины, электроника, компьютеры и бытовая техника из-за нового налога (7)
Путинская Россия стремительно истощает резервный фонд (5)
Навального арестовали на 20 суток (5)
Призрак запрещённого весеннего краснодарского тракторного марша осенью появился в Бурятии (0)
У большинства россиян по-прежнему нет никаких накоплений (4)
Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского учёной степени (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: МГК РКСМ приглашает в кинo
Дарья Митина Дарья Митина: Типа анoнс
Максим Калашников Максим Калашников: Стрелков, Болдырев, Ивашов: о Третьей силе
Максим Калашников Максим Калашников: Дмитрий Медведев: Россия утратила стабильность из-за Октябрьской революции
Дарья Митина Дарья Митина: Наступают чёрные дни календаря
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss