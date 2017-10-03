Московский бюджет - в регионы!

Неравенство… Неравенство (социальное, конечно же, но не только) как системный принцип и даже как цель "экономического развития" – вот что я выделил бы в ответ на вопрос, чем РФ отличается от СССР. Я помню тот Советский Союз, где телефонные будки были одинаковы от Москвы до Владивостока, и это не казалось смешным изъяном, отсутствием инициативы и фантазии. Это было нормой, стандартом, техническим требованием – и гражданин СССР, привыкший к пользованию телефоном-автоматом, не был вынужден в важный для него момент постигать особенное расположение кнопок и значков (в частности, потому что и кнопки появились под закат перестройки, были диски чаще).

«Уравниловка», «стандартизация», ГОСТ – воспринималось как нечто крайне отсталое в годы «перемен», как упущение местных граждан, обязанных быть предприимчивыми – ну, чем такая критика и нормировка закончилась, вы помните. Теперь нет ни телефонов-автоматов (таксофонами их стали называть с началом перестройки), расположенных с предсказуемой дистанцией (да, появилась мобильная связь – но какой смысл таскать с собой вредный, облучающий радио-канал, если позвонить тебе надо пару раз за отпуск, и сделать это удобнее не на пляже или в бане, а именно стоя у телефонного автомата?!), ни «серой обыденности» нет.

Теперь та самая, советская, равномерно распределённая по всей территории СССР инфраструктурная цивилизованность (назовём её так для удобства), тот самый комфорт и та безопасность, что были гарантированы всем по праву рождения в СССР – порублена на клеточки, на лоскутки, и где-то полностью затерялась в песках, а где-то над нею воздвиглись наслоения неравномерной, связанной со сверхпотреблением, экстра-цивилизованности и ультра-комфортности. Связано это прежде всего с генералитетом частной собственности в экономике и конституции, с этим институтом связано. Часть важнее целого – вот царствующая постсоветская мораль. И если в ельцинской конституции вы прочтёте слова равном доступе к тому же среднему образованию, то вспомните, насколько разные дороги в РФ – в деревнях и городах. Хотя, это пример слишком суровый. Даже в городах, в областных центрах дороги настолько разнятся, что сам по себе путь к знаниям даже при их доступности в виду комфортных условий школы, сама дорога в школу уже вопиет о неравенстве. Программа «школьный автобус» - это надругательство над шаговой доступностью конституционно гарантированного образования, и власти обязаны это понимать. Такими заплатками всех дыр неравенства не закрыть…

Вот, например, есть в России вполне приличный, красивый город Томск, в котором ни мэра, ни губернатора Жвачкина на нынешней предвыборной путинской волне не поменяют. И там недавно на проспекте Ленина уложили плитку по-собянински, чтобы понравиться Москве… НО всего лишь в получасе пешего хода от этого проспекта есть Октябрьский район, а в нём кварталы «деревяшек» (так тут зовут бревенчатые дома и бараки). Дома это 19-го и начала ХХ века, давно отстоявшие свой срок, осевшие, аварийно опасные, но по-старому, «по-колоритному» конечно же прекрасные – для стороннего глаза, конечно, жить в них не так комфортно, как рисуется поэтическому воображению.

Я шёл по Октябрьскому району, по Кузнечному Взвозу, видел шикарный областной суд, видел другие каменные здания с оптимистической серпастой лепниной, а потом как-то постепенно по улице имени Яковлева перешёл в мир совсем другой, дореволюционный, бревенчатый. С автосервисами и мастерскими, изготавливающими надгробья - на всё тех же приусадебных участках, офисы имея в бревенчатых домах... Я спускался в мир до Аптекарского переулка – который помнил ещё по предыдущей прогулке в вековое прошлое. Но та прогулка была с поблажками, с экскурсоводом-женой, а эту был я обязан сам выстроить дорогу…

Вас смущает вид этого дома, постройки 1930-х? Что вы, это далеко не самое страшное в Октябрьском районе!

И чем дальше брёл, тем злее ощущал неравенство вокруг – только тут вопрос ещё, к чему пытаться приравнивать. Там, где начинается улица Сибирская, где шикарный квартал структуры по имени Томскнефть располагается – с фонтанчиком, площадочкой, детсадиком… Нет, тут всё идеально утеплено, скомпоновано, прямо курорт – вот только кто-то мстительно отодрал обшивку от стен жилого дома (до видимости утеплителя УрсА), примыкающего к дому-аппарату начисления нефтяных зарплат…

А через речку Ушайку от домов Томскнефти – та самая Сибирь подпольщиков, бревенчатая, хмурая. Шёл по Красноармейской улице и возле каждого подъездика террасного типа ждал встретить товарища в кепке, тайным знаком зазывающего на собрание ячейки РСДРП(б), потому что с тех пор тут ничего не поменялось. Разве что пару раз асфальт положили. Ну и люди перестали образованные встречаться – навстречу шёл только мужик-зомби, явно с адского, химического похмелья, и я даже поступился принципами, перешёл на другую сторону, чтобы не залипать на зомби, не зная его языка...

Вот такие-то двухэтажные и одноэтажные домики, готовые развалиться (и на них ещё висят циничные рекламы с телефонами конторок дёшево роющих котлованы и разбирающих останки «деревяшек») – проживают в том же времени, в котором Москва напоказ всей стране бесится с жиру, бросает на замену асфальта плиткой девять миллиардов, а из панельных пятиэтажек планирует переселять москвичей в двадцати и более – этажные дома…

Я шёл и шёл по пугающей тиши Средне-Кирпичной, а потом Октябрьской улиц – время нынче рабочее, народа в «деревяшках» нет. Зато вот наткнулся на строительный магазин, в нём нашёл кофейный автомат и прозрел: народ-то вот, благоустраивается, покупает листовое железо, профили и прочее. На основах частной собственности закупается и улучшает быт, сколько может… Это неплохо, но могло бы быть намного лучше – возьмись государство не за улучшение и так приличного московского быта! Так, частным порядком, с копейками из зарплат народ будет улучшаться ещё десятилетия, когда ударной стройкой, госпрограммой это расселение и переселение можно было бы провести куда менее затратно и быстрее. А темпы решают всё - но когда у страны есть цель, а не сплошной регресс и прозябание.

Я как бы на дне города оказался, на историческом уровне раскопок деревянного жилья, только выше поверхности земли. В Москве-то таких - единицы, а тут - пожалуйте, любуйтесь. И переноситесь в историческом времени назад, вместе с домами этими размышляйте, что вам нужнее, что судьбоноснее - капитализм-регресс нынешний или социализм, когда ликбез шёл в каждый дом, когда идея донести свет знаний до самых дальних уголков страны овладела всем народом? Да, пока экономическое и жилищное пространство страны не станет подлинно единым, говорить о какой-либо стабильности даже - глупо. Это стабильность вот такого дна. И функции столицы можно бы по пятилеткам делегировать другим городам, кстати - сделать чем-то вроде переходящего вымпела, вот тогда бы и жизнь налаживалась куда равномернее в РФ.

Как так, вы спросите? Где Москва и где Томск? Какие у них бюджеты, полномочия и прочая… Да плевать я хотел на ваши закончики – я хочу чтобы в моей стране не было развалин рядом с дворцами. Кстати, наметившийся и среди «деревяшек» особняк-строй – говорит о лишь усугубляющейся социальной розни и пропасти.

Серенькая «буханка» скорой помощи проехала мимо меня по улице Алтайской – кому-то и здесь бывает плохо, нужна помощь, и хорошо что тут асфальт, а не плитка, и асфальт гораздо приличнее домов… Но почему, ещё раз – почему такая разница? Я-то как прохожий должен бы только умиляться – ведь это путешествие в прошлое, в позапрошлое, в эти дровяные запахи и пространственные законы приусадебных участков. Вон и автобусы местного извоза, пазики там порой пасутся во дворах, водитель пообедать заехал, маршрутка имеет право – извоз-то практически частный, зачастую на своём транспорте… И всё вот так – через частную ж*пу!

Но возьми государственное око в фокус эту разруху, узри – и сделай переселение не из московских хрущоб, а отсюда в прекрасные районы новостроек, что неустанно возводит ТДСК, например, в "Зелёные горки"! А «Деревяшки» как район пусть останутся для музейных целей – тут можно квесты проводить, сделать игровую и парковую зону, потому что и центрально и зелено. В общем – именно тут предприимчивость (но не частная!) централизующая нужна.

Всё дальше к центру, к впадению Ушайки в Томь я шёл, надеясь как-то из этого «Подола» выбраться – и увидел спасительную крутую металлическую лестницу. Словно символ научно-технического прогресса она шла прямо поверх сараев, туалетов-скворечников и дровяных розвальней, и по ней передо мной, единственная живая душа в этот час тут, поднималась школьница с портфелем (кончилось примерно 4 урока, было около полудня). Значит, не всё пропало, из этого Аида есть выход душам живым, алиса поднимается и сказочно-дремлющей страны пугающих чудес… И школьницы уже скликают с лестницы подружек, они потянулись от Телевизионного переулка, а я удаляюсь по улице Свердлова к улице Розы Люксембург, натыкаясь на всё новые развалины и уверяясь в том, что частным порядком такие масштабы жилищно-бытового неравенства не решаются.

Тут коренные должны идти перемены - например, чтобы бюджет Москвы перестал её одной принадлежать, например, а получаемые ею «за исполнение роли столицы» надбавки должны идти как братская помощь вот таким вот октябрьским районам. Впрочем, мы все сплошной бревенчатый Каштак, что я на один Октябрьский район-то грешу – старый бревенчатый Томск не жаждет сноса, он достоин сохранения, но путём расселения населения «деревяшек» для последующего их использования в общественных целях.

… В Москве в это же самое время раз уже в третий перекладывали плитку на Садово-Каретной по программе «Моя улица», выдаивая бюджет буквально на тротуары. И девяти миллиардов им мало! И никто не возражал – ведь мы на участочках, откуда соседние не видно, а там уже свои бюджеты, свои проблемы, страна-то вроде одна, но какие разные уровни жизни… И вот пока «их» неудобства в заплесневелых, волглых, туберкулёзных «деревяшках» не станут нашими неудобствами – слова «модернизация» даже не произносите вслух. Что, Москва как гигансткий офис работает как-то лучше всей остальной страны? Тут меньше бездельников и паразитов? Да, наоборот, больше! Нет, триллинный бюджет столицы - лишь рента за право принимать именно на этом клочке земли эксплуататора её населения и недр. Так почему же иметь с этого "чаевые" решили одни только "половые" в трактире под вывеской "мэрия Москвы"?!