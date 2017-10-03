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Московский листок

Можно ли объявить в Екатеринбурге чрезвычайное положение по случаю выпадения снега?

Опубликовано 03.10.2017 в разделе комментариев 1

снег екатеринбург чс
Можно ли объявить в Екатеринбурге чрезвычайное положение по случаю выпадения снега?

Выпал снег. Отопления нету. По плану должны были включить до 1 октября. Теперь говорят включат через 2 недели. Угадайте с ходу, какой процент домов не подключен - 20-30 процентов или 40 процентов?

В годы холодной войны американцы нашли эффективное решение нанести ядерный удар по Свердловску. Не надо разрушать город. Надо нанести точечные удары по крупным TЭЦ, и город вымрет. Враги города сейчас - власти.

Новоизбранный мэр Куйвашев загнал область в долг на 70 млрд. рублей. Значит, резервов больше нет. Все проели. Сможет ли дояр Куйвашев подоить еще государство? Типа обьявить чрезвычайное положение в связи с наступлением зимы - вот в чем вопрос. Жить или не жить - вот в чем вопрос.

Кстати знакомый с уровнем техникума говорит: ты посмотри - Куйвашев по уровню натуральный дояр и нечего ему власть доверять.

От редакции: В российских городах первый снег всегда приводит к чрезвычайной ситуации. Вспомним, как года три назад от снегопада встал Ростов-на-Дону, тоже город-миллионник. Снегоуборочной техники вообще не оказалось, встал городской транспорт (метро в городе нет и не будет, весь транспорт наземный), хлеб в ларьки на окраинах подвозили с помощью МЧС.

Да что там провинциальные мегаполисы - периодически от первого снега встают то Москва, то Питер. Про отопление и говорить нечего - оно всегда включается только после того, как горожане основательно намерзнутся. И что-то не припоминается, чтоб за это кто-нибудь ответил. Не думаю, что и мэру Куйвашеву кто-то поставит в строку такой "пустяк"...

Кстати, о доярах. Коровники как правило отапливаются за счет тепла тел стоящих в стойлах коров. Вот и с людьми можно так же - только стойла сделать потесней, а людишек набить побольше, как в метро. Метро же тоже никто не отапливает.

Можно назвать это как-нибудь красиво - реновацией, например.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик963 написал 03.10.2017 09:16
Сколько раз Оленю надо переложить плитку , чтобы он нажрался?
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